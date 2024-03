Anfang dieses Monats hat Nothing das neue Phone (2a) angekündigt und auf den Markt gebracht. Nun hat der Hersteller das zweite Software-Update veröffentlicht, um Verbesserungen vorzunehmen, Bugs zu beseitigen und die Leistung des Systems zu verbessern.

Nothing OS 2.5.4 ist da: Update für Nothing Phone (2a)

Mit dem Phone (2a) hat Nothing in unseren Augen ein spannendes Mittel-Klasse-Smartphone auf den Markt gebracht, welches mit seinen 329 Euro für einen attraktiven Preis zu haben ist. Wie man das von neuen Smartphones kennt, haben sich zum Verkaufsstart oftmals noch ein paar Fehler ins System geschlichen. Nachdem kürzlich Nothing OS 2.5.3 erschien, steht ab sofort Nothing OS 2.5.4 auf den Servern des Unternehmens bereit. Zu berücksichtigen gilt hier, dass Nothing das Firmware-Update schrittweise verteilt, so dass es ein paar Tage dauern kann, bis dieses für alle Nutzer angeboten wird.

Ein Großteil der Verbesserungen richten sich an das Kamerasystem. So haben die Entwickler die Farbgenauigkeit und Sättigung verbessert, Helligkeit und Töne von Ultra HDR-Fotos optimiert, den Bokeh-Effekts im Porträtmodus abgestimmt, die Farbkonsistenz zwischen der Haupt- und der Ultra-Wide-Kamera optimiert und zudem allgemein Verbesserungen am Kamerasystem vorgenommen.

Im weiteren Verlauf hat Nothing die Gesamtleistung von Spielen verbessert, einschließlich BGMI und mehr. Zudem wurde das Stottern der Animation beim Starten und Beenden von Apps optimiert und die Animation des Recorder-Widgets wurde verbessert.

Darüberhinaus wurden verschiedene weitere Bugs im System beseitigt. So wurde beispielsweise das Flackern beim Starten von Apps über den Sperrbildschirm beseitigt, es wurde ein Problem behoben, bei dem die Hintergrundbilder des Startbildschirms und des Sperrbildschirms ungewöhnlich angezeigt wurden, es wurde ein Problem beseitigt, bei dem in den Schnelleinstellungen WLAN- oder Mobilfunkdateninformationen falsch angezeigt wurden und es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm in bestimmten Situationen bei eingehenden Anrufen schwarz wurde. Zudem spricht der Hersteller von der Optimierung der Gesamtstabilität des Systems.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren