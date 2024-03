Bereits in den vergangenen Jahren konnte Apple den ein oder anderen GLAAD Media Award mit nach Hause nehmen und auch dieses Jahr können sich die Verantwortlichen aus Cupertino über eine Auszeichung freuen. Die Apple Original-Serie „Ted Lasso“ wurde mit einem GLAAD Media Award ausgezeichnet.

Apple Original-Serie „Ted Lasso“ gewinnt GLAAD Media Award

Die beliebte und überaus erfolgreiche Apple Original-Serie „Ted Lasso“ wurde bei den 35. jährlichen GLAAD Media Awards als „Outstanding Comedy Series“ ausgezeichnet. Die GLAAD Media Awards würdigen Medien für eine faire, genaue und integrative Darstellung der Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Transgender- und Queer-Community (LGBTQ) und der Themen, die ihr Leben beeinflussen.

„Ted Lasso“ spielt Sudeikis in der Titelfigur, einen kleinen College-Football-Trainer aus Kansas, der trotz fehlender Erfahrung angeheuert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren. Doch was ihm an Wissen fehlt, macht er mit Optimismus, Underdog-Entschlossenheit und Keksen wett. In der vielgelobten Serie spielen außerdem Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster und Nick Mohammed mit.

Neben der Ehrung für „Ted Lasso“ wurde Apple TV+ mit mehreren Nominierungen für die 35. jährlichen GLAAD Media Awards gewürdigt, die bei der Zeremonie in New York am Samstag, 11. Mai 2024, enthüllt werden:

Outstanding New Series

“The Buccaneers”

Outstanding Variety or Talk Show Episode

“Chaos, Law, and Order” – “The Problem With Jon Stewart”

Outstanding Kids & Family Programming or Film – Live Action

“Jane”

