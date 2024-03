Bereits vergangene Woche deutete sich an, dass Apple zeitnah die finale Version von iOS 17.4.1 veröffentlichen wird. In einem Gerücht heißt es nun, dass mit der Freigabe in dieser Woche zu rechnen ist.

iOS 17.4.1 soll diese Woche erscheinen

Mit iOS iOS 17.4 hat Apple kürzlich ein großes iPhone-Update veröffentlicht. Neben den zahlreichen Anpassungen, um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU entsprechen, hat Apple verschiedene Neuerungen ins System implementiert. Allerdings scheinen sich auch Fehlerchen ins System geschlichen zu haben.

Nachdem vergangene Woche bereits bekannt wurde, dass Apple intern iOS 17.4.1 testet, steht die finale Freigabe für alle Anwender nun bevor. Macrumors konnte von einem Insider, der bereits in der Vergangenheit akkurate Informationen geliefert hat, in Erfahrung bringen, dass Apple in den nächsten Tagen die finale Version von iOS 17.4.1 mit der Build 21E235 freigeben wird. Als x.x.1 Update dürfte die Softwareaktualisierung kleinere Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit sich bringen. Zudem könnte Apple bekannt gewordene Schwachstellen schließen. Neue Funktionen erwarten wir mit dem Update nicht. Wann ist mit der Freigabe zu rechnen? Schon heute? Oder Morgen?

Darüberhinaus arbeitet Apple bereits an iOS 17.5. Zum kommenden X.5 Update könnte auch in der laufenden Woche die erste Beta für Entwickler freigegeben werden.

Auch wenn wir in diesem Artikel nur iOS 17.4.1 thematisiert haben, ist es wahrscheinlich, dass Apple parallel auch iPadOS 17.4.1, macOS 14.1. und Co. veröffentlicht. macOS 14.4. beinhaltet beispielsweise verschiedene Bugs im Bezug auf USB-Hubs, Java, Bluetooth, Drucker und Audio-Plugins.

