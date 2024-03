Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 17.4 und iPadOS 17.4 veröffentlicht. Damit endet die Beta-Phase und nicht nur eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm, sondern alle Nutzer können das Update ab sofort herunterladen und installieren.

Apple gibt iOS 17.4 & iPadOS 17.4 frei

Nachdem Apple in der vergangenen Woche den Release Candidate zu iOS 17.4 und iPadOS 17.4 veröffentlicht hatte und bis zum 06. März 2024 „gezwungen“ ist, dem Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen, war es nur eine Frage der Zeit, bis die finale Version von iOS 17.4 und iOS 17.4 für Jedermann bereitsteht. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und das iPhone- und iPad-Update auf den eigenen Servern platziert.

Am Einfachsten installiert ihr iOS 17.4 und iPadOS 17.4 direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> > Allgemein -> Softwareupdate.

In unseren Augen stellen iOS 17.4 und iPadOS 17.4 keine „normalen“ Updates dar, da Apple eine Vielzahl an Anpassungen in der EU implementieren muss, um dem DMA zu entsprechen. Darüberhinaus gibt es weitere Neuerungen. In den Release-Notes heißt es

Apps in der EU – Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union können jetzt:

Apps von alternativen App-Marktplätzen installieren

Browser-Apps mit alternativen Browsertechnologien installieren

Den Standard-Webbrowser festlegen, wenn Safari das erste Mal geöffnet wird

Alternative Zahlungsoptionen für Apps im App Store mit dem externen Badge für Einkäufe verwenden.

Einige Optionen müssen vom Entwicklungsteam unterstützt werden.

Emojis

Neue Emojis sind jetzt über die Emoji-Tastatur verfügbar: Pilz, Phönix, Limette, gesprengte Kette und schüttelnde Köpfe.

18 Personen- und Körper-Emojis sind nun in beiden Richtungen verfügbar.

Apple Podcasts

Mit Transkripten kannst du Folgen anhören und dazu den synchron zum Audio hervorgehobenen Text auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch lesen.

Der Text von Folgen kann als Ganzes gelesen oder nach Wörtern oder Text durchsucht werden. Durch Tippen kann die Wiedergabe ab einer bestimmten Stelle gestartet werden und Bedienungshilfenfunktionen wie „Textgröße“, „Kontrast erhöhen“ oder VoiceOver werden unterstützt.

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Mit der Erkennungsfunktion von „Musik“ kannst du erkannte Titel zu deinen Apple Music-Playlists, zur Mediathek sowie zu Apple Music Classical hinzufügen.

Siri verfügt jetzt über eine Option, mit der eingehende Nachrichten in jeder unterstützten Sprache angekündigt werden.

Der Schutz für gestohlene Geräte unterstützt ortsunabhängig die Option für erhöhte Sicherheit.

In den Einstellungen werden auf den iPhone 15- und iPhone 15 Pro-Modellen beim Batteriezustand die Anzahl der Ladezyklen, das Produktionsdatum und das Datum der ersten Nutzung angezeigt.

Ein Problem wird behoben, bei dem Kontaktbilder in „Wo ist?“ leer angezeigt werden.

Ein Problem wird für Dual SIM-Benutzer behoben, bei dem die primäre Telefonnummer zur sekundären geändert wird und diese anschließend für eine Gruppe sichtbar wird, an die eine Nachricht gesendet wurde.

