150 Euro Rabatt auf das neue 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air sichern. Erst gestern hat Apple die neuen MacBook Air Modelle offiziell angekündigt, heute haben wir direkt einen heißen Tipp für euch parat. Ihr könnt ihr mit dem passenden MacTrade Gutschein 150 Euro Rabatt (75 Euro Standard-Rabatt + 75 Euro Rabatt auf Finanzierung) auf das neue M3 MacBookAir sichern. Studenten, Dozenten, Lehrer und Co. erhalten zusätzlich noch 3 Prozent Bildungsrabatt, so dass der Preis noch einmal attraktiver wird.

MacTrade Gutschein: 150 Euro Rabatt auf MacBook Air (M3)

Das nagelneue MacBook Air mit M3-Chip ist erst seit wenigen Stunden erhältlich, schon könnt ihr euch die Geräte mit 150 Euro Rabatt sichern. Das MacBook Air 2024 bietet mehr Leistung, schnelleres WLAN und Unterstützung für bis zu zwei externe Displays. Weiterhin setzt Apple auf ein unglaublich dünnes und leichtensDesign mit bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit.

Den Vorverkaufsstart des M3 MacBook Air nimmt der autorisierte Apple Händler MacTrade zum Anlass, um eine Rabatt-Aktion zu starten. Ihr erhaltet 150 Euro Rabatt auf das neue Apple MacBook Air M3. Mit der 0 Prozent Finanzierung auf 6 Monatsraten zahlt man keine Gebühren oder Zusatzkosten. Jetzt das Finanzierungsangebot nutzen und zusätzlich zu den „normalen“ 75 Euro Rabatt weitere 75 Euro auf das neue Apple MacBook Air M3 im MacTrade Online-Shop sparen.

So funktioniert es

Ihr besuch den MacTrade Online Store

Ihr legt das neue MacBook Air in den Warenkorb

MacTrade gewährt euch 75 Euro Rabatt bei allen Zahlungsarten

150 Euro Rabatt erhaltet ihr bei Finanzierung mit dem Gutscheincode: MTSPAR-75FZG

3% Apple Education-Rabatt

In unseren Augen können sich der oben genannte Rabatt sowie das inkludiert Versicherungs- und Garantiepaket schon sehen lassen. Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten zusätzlich 3 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass sich der Preis noch weiter reduziert.

Wir haben in den letzten Jahren das ein oder andere Produkt bei MacTrade bestellt und waren immer zufrieden. Der Versand kann mal einen oder zwei Tage länger dauern, dafür erhält man allerdings ein Top-Gerät zu einem Top-Preis.

-> Jetzt 150 Euro Rabatt auf das neue MacBook Air erhalten

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren