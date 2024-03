Geht es nach der Gerüchteküche, wird das iPad Air der sechsten Generation einige bedeutende Neuerungen erhalten – allen voran ein größeres 12,9 Zoll Display und eine neue Ausrichtung der Frontkamera. Nun bezweifelt der Leaker „ShrimpApplePro“ jedoch, dass Apple dem iPad Air ein größeres Display spendieren wird. Die zuvor vermutete Querformat-Kamera soll es jedoch geben.

In einem X-Post schreibt „ShrimpApplePro“, dass das iPad Air 6 „kein signifikantes Redesign zu haben scheint“, mit Ausnahme einer querformatigen Frontkamera. Das 10,9 Zoll Modell könnte dabei das einzige Modell sein, das das Licht der Welt erblickt, da der Leaker sagt, dass „nur eine Größe gesehen wurde, die 10,9 Zoll beträgt“, was das größere 12,9 Zoll Modell in seinen Augen unwahrscheinlich macht.

The upcoming iPad Air 6 doesn’t seem to have a significant redesign, except for the addition of a new landscape selfie camera. According to my source, only one size has been seen, which is 10.9 inches. So there likely won’t be a bigger size available. pic.twitter.com/xkjo4waNpO

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 18, 2024