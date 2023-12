Das Jahr 2023 wird das erste Jahr seit der Einführung des Original-iPads im Jahr 2010 sein, in dem Apple kein neues iPad-Modell auf den Markt bringen wird. Hinter den Kulissen laufen allerdings die Vorbereitungen für neue iPad-Modelle auf Hochtouren. Vereinfacht ausgedrückt, dürfte Apple im kommenden Jahr das gesamte iPad-Lineup aktualisieren und auf Vordermann bringen. Dabei soll das iPad Air erstmals in zwei unterschiedlichen Größen angeboten werden.

12,9 Zoll Display für das iPad Air werden ausgeliefert

Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple das kommende iPad Air in zwei unterschiedlichen Größen auf den Markt bringen wird. Nun meldet sich Display-Experte Ross Young, CEO of Display Supply Chain Consultants, der in der Vergangenheit bereits mehrfach seine gute Verbindungen zur Apple Zulieferkette nachgewiesen, hat per X zu Wort und untermauert die Gerüchte.

Young berichtet, dass Apples Zulieferer im laufenden Monat Dezember damit begonnen haben, Display-Panels für ein größeres 12,9 Zoll iPad Air auszuliefern. Neben dem größeren iPad Air soll weiterhin ein 10,9 Zoll Modell angeboten werden. Design-Änderungen soll es beim iPad Air nicht geben, so dass die neue Displaygröße, ein M2-Chip, ein verbessertes Kamerasystem sowie die ein oder anderen interne Verbesserung das neue iPad Air 2024 ausmachen werden.

Das neue iPad Air könnte zusammen mit dem neuen iPad Pro im März 2024 angekündigt werden. Dabei soll Apple beim iPad Pro auf ein etwas größeres Display, OLED-Technologie, M3-Chip, ein verbessertes Kamerasystem und ein komplett neues Magic Keyboard setzen. Auch ein neues Apple Pencil 3 gilt als wahrscheinlich.

