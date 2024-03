Apple hat auf seinem us-amerikanischen YouTube-Kanal ein neues Video veröffentlicht, mit dem der Hersteller aus Cupertino das iPhone 15 und konkret die Speichergröße der jeweiligen Modelle bewirbt. Dabei startet das Einsteigermodell mit 128GB Speicher.

„Don´t Let Me Go“: Apple bewirbt Speichergröße des iPhone 15

In dem neuesten Apple Clip „Don´t Let Me Go“ ist ein Mann zu sehen, der seine Fotos auf dem iPhone betrachtet und darüber nachdenkt, verschiedene Fotos zu löschen. Begleitend ist das Lied “Don’t Let Go” von Terrace Martin, Mr. Talkbox und PJ Morton zu hören.

Der Clip ist durchaus auf humorvolle Art und Weise umgesetzt. Die Fotos in dem Clip verwandeln sich in kurze Videos und bitten den Nutzer, nicht gelöscht zu werden. Schlussendlich entscheidet sich der Mann auch dazu, die Fotos nicht zu löschen. Das Video endet mit der Schlagzeile „Lots of storage for lots of photos.“

iPhone 15 und iPhone 15 Plus starten mit 128GB. Optional können sich Kunden für 256GB oder 512GB entscheiden. Das iPhone 15 Pro startet ebenfalls mit 128GB Speicher. Optional könnt ihr euch hier für 256GB, 512GG und 1TB entscheiden. Das iPhone 15 Pro Max ist in der kleinsten Konfiguration mit 256GB erhältlich. Optional sind hier 512GB und 1TB möglich.

