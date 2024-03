Apple wird aller Voraussicht im April mit der Auslieferung seiner neuen iPad Air und iPad Pro Modelle beginnen, wobei das Unternehmen die Geräte womöglich bereits Ende des Monats ankündigen wird. Diese Informationen stammen von Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, und Mark Gurman von Bloomberg. Die neuesten iPad Pro Modelle werden erhebliche Verbesserungen aufweisen, darunter den M3-Chip und die OLED-Technologie. Darüber hinaus plant Apple angeblich die Veröffentlichung eines neuen 12,9 Zoll iPad Air.

Ankündigung im März und Release im April

Nach der Einführung des M3 MacBook Air ruht sich Apple nicht aus. Als Nächstes stehen neue iPads an, allen voran das mit Spannung erwartete OLED iPad Pro. So bekräftigt Bloombergs Mark Gurman, dass wir im April die Einführung aktualisierter Modelle des iPad Pro und iPad Air erwarten können. Gurman schreibt in seinem „Power On“ Newsletter:

„Ich habe wiederholt gesagt, dass die neue Software für das iPad Pro – eine Variante von iPadOS 17.4, die für die aktualisierten Modelle entwickelt wurde – nicht vor Ende März oder sogar irgendwann im April fertig sein wird. Sobald das Betriebssystem fertig ist, muss Apple es an die Fabriken schicken, damit es auf der neuen Hardware installiert werden kann. Dieser Prozess könnte ein paar Wochen dauern, wahrscheinlich bis in den nächsten Monat hinein.“

Wenn es bisher um einen möglichen Release der neuen iPads ging, war stets von „Ende März oder im April“ die Rede. Nach der jüngsten Klarstellung dürfte es nun der April werden, was einer Ankündigung im März jedoch nicht widersprechen würde. Das vermutet auch Ross Young, der davon ausgeht, dass Apple die neuen iPad Pro Modelle „Ende März oder Anfang April“ ankündigen wird. Zuletzt gab es Hinweise auf eine Vorstellung am 26. März. Eine große Präsentation sollten wir jedoch nicht erwarten, Apple wird wahrscheinlich eine Ankündigung für Vorbestellungen mit den entsprechenden Neuerungen verkünden.

Das neue iPad Lineup

Es wird erwartet, dass die kommende iPad Pro Reihe ein umfassendes Redesign beinhaltet, bei dem erstmals OLED-Displays zum Einsatz kommen. Die neuen Displays sollen mit kräftigeren Farben und einem höheren Kontrast überzeugen und dabei die Batterieeffizienz verbessern. Zudem wird Apple voraussichtlich den M3-Chip verbauen und ein schlankeres Gehäuse einführen, zusammen mit einer querformatigen Frontkamera. Zu den Designanpassungen gehört ebenfalls ein neu gestalteter Kamerabuckel auf der Rückseite. Es gibt auch Spekulationen über die Integration des kabellosen Ladens mit MagSafe.

Das Display-Upgrade wird aller Voraussicht auch einen Sprung im Preis mit sich bringen, sodass Apple womöglich ein größeres 12,9 Zoll iPad Air als günstigere Alternative einführen wird, wobei sich die Gerüchteküche hier noch nicht einig ist. Fest steht, dass Apple auch beim iPad Air eine querformatige Frontkamera einsetzen wird, damit das iPad besser im Querformat mit FaceTime genutzt werden kann. Sowohl das mutmaßliche 12,9 Zoll sowie das 10,9 Zoll iPad Air sollen mit dem M2-Chip ausgestattet sein.

Weiteres Zubehör, wie ein neues Magic Keyboard für das iPad Pro und ein neuer Apple Pencil, sind ebenfalls in Planung. Die Tastatur soll unter anderem ein größeres Trackpad und ein teilweise aus Aluminium gefertigtes Gehäuse bieten.

