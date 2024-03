Die Fraggles kehren zurück auf den Bildschirm. Apple TV+ hat nicht nur den offiziellen Trailer zur 2. Staffel von „Fraggle Rock: Back to the Rock“ veröffentlicht, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, wann die Serie auf der Apple Video-Streaming-Plattform startet.

„Fraggle Rock: Back to the Rock“: Trailer zur 2. Staffel ist da [Apple TV+]

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zur neuen Staffel von „Fraggle Rock: Back to the Rock“ veröffentlicht. Alle 13 Folgen der zweiten Staffel von „Fraggle Rock: Back to the Rock“ werden am Freitag, 29. März 2024, auf Apple TV+ veröffentlicht.

Die zweite Staffel gesellt sich zu weiteren Fraggles-Inhalten, die ebenfalls auf Apple TV+ zu sehen sind, darunter die erste Staffel von „Fraggle Rock: Back to the Rock“, „Die Fraggles: Rock On“, ein Weihnachtsspecial, die Originalserie „Fraggle Rock“ aus den 1980er Jahren und die kürzlich hinzugefügten Bonus-Specials „Down at Fraggle Rock“, „Doozer Music“ und „Fraggle Songs“.

Jim Hensons lebenslustige und musikalische Fraggles – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley und Uncle Traveling Matt – treten neben den neuen Fraggles und Doozers auf, die von besonderen Gaststars gesprochen werden, darunter Oscar-Preisträgerin Ariana DeBose, Emmy-Preisträger Brett Goldsteinm, Emmy Award Gewinnerin Catherine O’Hara, der Tony- und Grammy-Award-Gewinner und Emmy-Award-Nominierte Daveed Diggs, der Grammy-Nominierte Adam Lambert und die K-Pop-Gruppe aespa.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Seid ihr bereit für weitere epische, lustige und verrückte Abenteuer? Dieses Mal mit großen Veränderungen, die den Rock betreffen. Die Fraggles, Doozers und Gorgs werden gezwungen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und ihre gegenseitige Abhängigkeit zu feiern, während sie gemeinsam mit Hoffnung, Albernheit und brandneuen Liedern Herausforderungen meistern und dabei ihre Sorgen wegtanzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren