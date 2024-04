Die Deutsche Telekom hat bekannt gegebne, dass sie ihre „Travel & Surf“-Datenpasse für das mobile Surfen außerhalb der EU aufwertet. Das bedeutet, dass ihr mehr Datenvolumen und längere Laufzeiten ohne Mehrkosten erhaltet.

Telekom wertet Travel & Surf auf

Die Telekom wertet ihr Travel & Surf Passe für das mobile Surfen außerhalb er EU auf. Von Australien bis zu den Osterinseln, ob entspannt unter Palmen auf den Malediven oder aktiv auf den Spuren der Inka in Peru. Ihr erhaltet mehr Datenvolumen und längere Laufzeiten ohne Mehrkosten.

Kleines Beispiel gefällig? So wird zum Beispiel aus dem WeekPass L mit einer Woche Laufzeit der 2-WeekPass. Bei einem unveränderten Preis von 29,95 Euro verdoppelt sich bei Reisen in die Länder der Ländergruppe 3 das Datenvolumen auf 3 GB. Reisende in Staaten der Ländergruppe 2, beispielsweise in den USA, der Türkei oder Kanada, nutzen bei Buchung des 2-WeekPass 4 GB Datenvolumen.

Die speziellen Länderpässe zum mobilen Surfen hatte die Telekom bereits aufgewertet und bietet diese in mittlerweile 48 Ländern an. Ob Jamaika, Dominikanische Republik, Mauritius, Seychellen, oder Tansania: für viele Traumziele sind Länderpässe für sieben Tage oder 28 Tage mit extra viel Datenvolumen buchbar. Besonders beliebt sind die USA sowie die Türkei. Amerika-Urlauber erhalten für sieben Tage 14 GB Datenvolumen für 29,95 Euro und für 28 Tage insgesamt 36 GB Datenvolumen für 49,95 Euro. Türkei-Reisende können zwischen 14 GB für sieben Tage und 30 GB für 28 Tage wählen.

Die Travel & Surf Datenpässe sind nur im jeweiligen Land buchbar, entweder unter pass.telekom.de oder per SMS. Eine Vorab-Buchung von zu Hause ist nicht möglich.

