Berichten zufolge erforscht Apple eine optische Technologie, die Fotografiestörungen wie Linsenreflexionen und Geisterbilder in der iPhone-Kamera der nächsten Generation deutlich verringern soll. Die Spekulationen gehen davon aus, dass Apple eine neue ALD-Technologie in die Produktionslinie der iPhone-Kameralinsen integrieren könnte, um die Bildqualität maßgeblich zu verbessern.

Klare Sicht mit dem iPhone 16 Pro

Jede neue iPhone-Generation bringt neben einer besseren Performance auch Verbesserungen für die Kamera. Der letzte große Sprung stellte die Tetraprisma-Kamera dar, durch die das iPhone 15 Pro Max einen 5-fachen optischen Zoom erhielt. Während dieses Jahr auch das iPhone 16 Pro ein Tetraprisma-Upgrade erhalten soll, könnte Apple weitere Verbesserungen bringen, die womöglich auf den ersten Blick nicht sofort auffallen. So sollen zukünftig Linsenreflexionen und Geisterbilder verhindert bzw. vermindert werden. Ermöglicht wird dies durch die ALD-Technologie.

ALD steht für „Atomic Layer Deposition“. Es handelt sich um eine fortschrittliche Beschichtungstechnologie, die in verschiedenen High-Tech-Branchen eingesetzt wird. Bei diesem Verfahren werden Materialien Schicht für Schicht auf atomarer Ebene auf ein Substrat aufgetragen. Das ermöglicht eine extrem präzise Kontrolle über die Dicke und Zusammensetzung der aufgetragenen Schichten.

Diese Methode ist besonders nützlich für die Herstellung von optischen Komponenten, wie Kameraobjektiven, wo sie hilft, störende Reflexionen und andere optische Artefakte zu minimieren. Bei der Produktion von Kameraobjektiven kann durch ALD zum Beispiel eine anti-reflektive Beschichtung aufgetragen werden, die hilft, unerwünschte Effekte wie die Linsenreflexionen und Geisterbilder zu reduzieren.

Wie der Leaker yeux1122 auf Naver berichtet, arbeitet Apple genau an dieser Technologie, um ein weiteres Verkaufsargument für die iPhone 16 Generation zu liefern. Einen Haken hat die Sache jedoch. Laut dem Leaker soll die neue Technologie bei „einem Pro Modell“ zum Einsatz kommen, was sich verdächtig danach anhört, dass Apple wieder erst an das Pro Max Modell denkt und mit der nachfolgenden Generation dann beide Pro Modelle mit der Technologie ausstattet.

Ob iPhone 16 Pro Nutzer bald keine Linsenreflexionen und Geisterbilder mehr sehen, bleibt abzuwarten. Die Technologie ist zumindest einsatzbereit. ALD wird beispielsweise von Autoherstellern eingesetzt, um die durch Linsenreflexionen verursachten Fehler in den Kameras zu reduzieren, die von Fahrzeugen für die Fahrspurkontrolle verwendet werden. Für Apple wäre es eine gute Gelegenheit, die Kamera abseits von den üblichen Verbesserungen zu optimieren.

