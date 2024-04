Apple hat zwei Meta-Apps aus dem App Store in China entfernt. Konkret geht es um WhatsApp und Thread. Aus freien Stücken hat Apple die beiden Apps nicht entfernt, vielmehr ist der Hersteller aus Cupertino auf Anordnung der chinesischen Regierung tätig geworden.

Sowohl WhatsApp als auch Thread sind nicht mehr im chinesischen App Store verfügbar. Dies bedeutet, dass eine Neuinstallation der Messenger- bzw. Social-Media-App in dem Land nicht mehr möglich ist.

Wie das Wall Street Journal berichtet, wurde Apple von der obersten Internetregulierungsbehörde in China gebeten, die Threads- und WhatsApp-Apps für iPhone-Benutzer in China zu entfernen. Als Grund wurden nationale Sicherheitsbedenken angeführt.

„Wir sind verpflichtet, die Gesetze in den Ländern zu befolgen, in denen wir tätig sind, auch wenn wir anderer Meinung sind“, sagt Apple. „Die Cyberspace Administration of China hat aufgrund ihrer nationalen Sicherheitsbedenken die Entfernung dieser Apps aus dem chinesischen Store angeordnet. Diese Apps stehen weiterhin in allen anderen App Stores zum Download zur Verfügung.“