Apple CEO Tim Cook befindet sich dieser Tage auf Geschäftsreise in Asien. Über seinen Besuch in Vietnam und Indonesien haben wir euch bereits informiert, nun gastiert er in Singapur. In diesem Zusammenhang wird bekannt, dass Apple mehr über 250 Millionen Dollar in seinen Campus in Singapur investiert, um das Thema „künstliche Intelligenz“ weiter voranzutreiben.

KI: Apple Campus in Singapur wird um zwei Gebäude erweitert

Apple hat offiziell angekündigt, dass das Unternehmen seine Präsenz in Singapur erweitert, indem der Hersteller über 250 Millionen Dollar in den Ausbau seines Campus in Ang Mo Kio investiert. Die neue Erweiterung ist der jüngste Meilenstein in Apples über vier Jahrzehnten Arbeit zur Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen und intensiven Verbindungen mit der lokalen Gemeinschaft. Die Erweiterung des Campus soll Apple Möglichkeiten bieten, bei „Künstlicher Intelligenz“ und anderen Schlüsselfunktionen weiter zu wachsen.

„Singapur ist wirklich ein einzigartiger Ort und wir sind stolz auf die Verbindung, die wir mit dieser dynamischen Gemeinschaft aus Schöpfern, Lernenden und Träumern aufgebaut haben“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Mit unserem wachsenden Campus schreibt Apple hier ein neues Kapitel in unserer Geschichte. Unsere Teams in Singapur haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, das Leben unserer Kunden zu bereichern – und wir können es kaum erwarten, dass noch viele Jahrzehnte voller Innovationen vor uns liegen.“

Im Jahr 1981 eröffnete Apple sein erster Werk in Singapur mit 72 Mitarbeitern, die sich auf Apple II konzentrierten. Seitdem ist die Anzahl der Mitarbeiter auf 3.600 angewachsen. Heute dient Singapur als zentrales Betriebszentrum für Apple in der Region und ist eine Drehscheibe für wichtige Rollen in den Bereichen Software, Hardware, Dienste und Support. Darüberhinaus ist Apple mit drei Retail Stores präsent. In ganz Singapur unterstützt Apple mehr als 60.000 Arbeitsplätze durch direkte Beschäftigung, seine Lieferkette und die iOS-App-Wirtschaft.

Die Bauarbeiten für die Campus-Erweiterung starten noch im Laufe dieses Jahres.

