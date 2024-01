In den vergangenen Wochen hat Apple bereits zweimal die Zinsen des Apple Card Sparkontos erhöht. Nun drehen Apple und Goldman Sachs erneut an der Zinsschraube und passen die Zinsen ein weiteres Mal nach oben an, so dass die Verzinsung von 4,35 Prozent auf 4,5 Prozent steigt.

Apple Card Sparkonto: Zinsen werden auf 4,5 Prozent erhöht

Ein Dreiviertel-Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple Card Savings (Apple Card Sparkonto) eingeführt wurde. Das Sparkonto steht allerdings nur in den USA zur Verfügung. Es fallen keine Gebühren, Mindesteinzahlungen oder Mindestguthaben an. Das Daily Cash, welches Anwender mit der Apple Card erzielen, landet automatisch auf dem Sparkonto und wird dort verzinst. Natürlich kann auch zusätzliches Geld überwiesen werden.

Darüberhinaus habt ihr Zugriff auf ein einfach zu bedienendes Sparkonto-Dashboard in der Wallet App, wo sie ihren Kontostand und die erwirtschafteten Zinsen im Laufe der Zeit verfolgen können. Über das Dashboard können Nutzer auch jederzeit Geld abheben, indem sie es auf ein verknüpftes Bankkonto oder auf ihre Apple Cash-Karte überweisen, ohne dass dafür Gebühren anfallen.

Im Dezember letzten Jahres hatten Apple und Goldman Sachs die Zinsen des Apple Card Sparkontos von 4,15 Prozent auf 4,25 Prozent erhöht. Anfang dieses Jahres wurden die Zinsen erneut angehoben, dieses Mal von 4,25 Prozent auf 4,35 Prozent. Nun erhöhen die Verantwortlichen erneut die Zinsen, so dass Guthaben fortan mit 4,5 Prozent verzinst wird. Inwiefern dies in den USA wettbewerbsfähig ist, können wir aus der Ferne nicht im Detail beurteilen.

Zuletzt hieß es, dass Apple und Goldman Sachs im Laufe dieses Jahres ihre Partnerschaft beendet. Mit welchen Partner Apple das Apple Card Sparkonto fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.

