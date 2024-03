Apple hat augenscheinlich ein Projekt zur internen Entwicklung von MicroLED-Displays für die Apple Watch beendet. Bis dato sollen Milliarden-Summen in die Entwicklung geflossen sein und Apples ursprünglicher Plan sah vor, die MicroLED-Technologie als erstes bei der Apple Watch Ultra zu verbauen.

Apple stoppt Pläne für selbstentwickeltes MicroLED-Display für die Apple Watch

In den letzten Monaten keimten immer mal wieder wieder Gerüchte auf, dass Apple an einer Apple Watch Ultra mit MicroLED-Display arbeitet. Zuletzt hieß es allerdings, dass Apples Pläne eingestampft wurden. Nun berichtet Bloomberg – und beruft sich dabei auf mehrere mit der Materie vertraute Personen – dass Apple ein langjähriges Projekt zur Gestaltung und Entwicklung eigener Smartwatch-Displays und damit eine weitere kostspielige Forschungs- und Entwicklungsinitiative beendet hat.

MicroLED-Displays, die hellere und farbkräftigere Darstellungen ermöglichen, sollten zunächst in der Apple Watch und später in weiteren Produkten zum Einsatz kommen. Doch der Aufwand und die Komplexität der Umsetzung erwiesen sich letztlich als zu groß, so dass sich Apple dazu entschlossen hat, das Projekt einzustellen und Mitarbeiter anderweitig einzusetzen. Ein Teil der Mitarbeiter könnten das Unternehmen auch verlassen. Das MicroLED-Projekt soll dabei in etwa zum gleichen Zeitpunkt eingestampft worden sein, wie das Apple Car Projekt.

Das Display-Projekt war Teil eines umfassenderen Vorstoßes von Apple, noch mehr Komponenten komplett selbst zu entwickeln und unabhängiger von Zulieferern zu werden. Obwohl das Unternehmen die Displays in seinen Produkten bereits individuell anpasst, basieren sie stark auf Designs von Partnern wie LG Display oder und Samsung Displays.

Vor wenigen Wochen konnte man bereits erahnen, dass Änderungen an Apples MicroLED-Planungen vollzogen werden. Unter anderem gab OSRAM zu verstehen, dass man ein auf MicroLED spezialisiertes Werk abstoßen wird, da ein Großkunden abgesprungen sei. Dabei soll es sich um Apple gehandelt haben.

Laut Bloomberg ist Apple aktuell der Auffassung, dass dass OLED die derzeit beste Lösung für seine Smartwatch ist. Nichtsdestotrotz behält man die MicroLED-Technologie immer noch für andere zukünftige Projekte im Auge.

