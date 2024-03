Eine Apple Watch Ultra mit einem MicroLED-Display ist schon länger zu Gast in der Gerüchteküche. Zuletzt hieß es jedoch, dass Apples Pläne für eine Smartwatch mit einem MicroLED-Display einen Rückschlag erlitten haben. Ein Zulieferer von Apple gab an, dass das Unternehmen seine MicroLED-Strategie neu überdenken würde. Apple hält trotz der jüngsten Spekulationen über eine Einstellung des MicroLED-Projekts an einer entsprechenden Apple Watch Ultra fest. So betonen Quellen aus Taiwan und Korea die laufenden Bemühungen des Unternehmens, neue Lieferanten für die fortschrittliche Display-Technologie zu gewinnen.

Die Suche nach neuen MicroLED-Lieferanten

Nach einer Ankündigung von ams OSRAM über die Einstellung eines wichtigen Projekts, bei dem es sich Gerüchten zufolge um die MicroLED Apple Watch handelt, kamen Zweifel an den Plänen von Apple auf. Angeblich führten niedrige Produktionserträge zusammen mit hohen Kosten und Risiken zu der Einstellung des Projekts.

Im Gegensatz zu diesen Gerüchten enthüllen Berichte von DigiTimes und ETNews, dass Apple aktiv nach alternativen MicroLED-Lieferanten sucht. Die taiwanesischen Unternehmen AU Optronics (AUO) und PlayNitride haben sich als wichtige Kandidaten für die Erfüllung von Apples MicroLED-Anforderungen erwiesen. AUO hat mit der Massenproduktion von MicroLED-Panels für Uhren begonnen, und PlayNitride macht Fortschritte bei der Chip-Produktion.

Trotz der hohen Kosten, die mit der frühen MicroLED-Produktion verbunden sind, glauben Brancheninsider, dass diese Kosten im Rahmen der Erwartungen von Apple liegen. Apples Erfahrung im Umgang mit hohen Entwicklungskosten lässt vermuten, dass das Unternehmen gut darauf vorbereitet ist, die finanziellen Herausforderungen von Pioniertechnologien zu meistern.

Seit Apple im Jahr 2014 das in Kalifornien ansässige Unternehmen LuxVue übernommen hat, wird vermutet, dass Apple aktiv an der Entwicklung der MicroLED-Technologie arbeitet. Zu den Vorteilen von MicroLED-Displays im Vergleich zu OLED-Displays gehören in der Regel eine höhere Helligkeit, eine bessere Energieeffizienz, ein höheres Kontrastverhältnis und mehr, aber die Technologie ist noch teuer.

