Apple hat soeben den Release Candidate zu watchOS 10.4, macOS 14.4 und tvOS 17.4 veröffentlicht. Damit geht es beim X.4 Update für die Apple Watch, den Mac und Apple TV in die letzte Phase und es ist zeitnah mit der Freigabe der finalen Version zu rechnen.

Als Apple in der vergangenen Woche den Release Candidate zu iOS 17.4 und iPadOS 17.4 veröffentliche, haben vermutlich nicht nur wir uns gefragt, wo der Release Candidate zu watchOS 10.4, macOS 14.4 und tvOS 17.4 geblieben ist. Diese Frage beantwortet Apple am heutigen Abend. Ab sofort haben eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, den Release Candidate zu watchOS 10.4, tvOS 17.4 und macOS 14.4 herunterzuladen und zu installieren.

Mit dem X.4 Update nimmt Apple auf der einen Seite Anpassungen vor, um dem Gesetz über digitale Gesetze in der EU zu entsprechen und auf der anderen Seite fließen kleinere Anpassungen ins System. So implementiert Apple unter anderem neuen Emoji.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von macOS 14.4, tvOS 14.4 und watchOS 10.4 für Jedermann freigibt. Sobald die Updates veröffentlicht wurden, werden wir nachberichten.

