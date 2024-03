Apples Pläne für eine Apple Watch Ultra mit einem MicroLED-Display könnten sich deutlich verzögern. ams OSRAM, ein Zulieferer von Apple, gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen seine MicroLED-Strategie neu überdenkt, nachdem ein wichtiges Projekt unerwartet abgesagt wurde. Wie Counterpoint Research gegenüber MacRumors vermutet, bezieht sich das wichtige Projekt auf die MicroLED Apple Watch Ultra.

Zukunft der MicroLED Apple Watch Ultra ungewiss nach Projektabsage

Wie Counterpoint Research erklärt, führten wahrscheinlich niedrige Produktionserträge, zusammen mit hohen Kosten und Risiken zu der Einstellung des Projekts mit ams OSRAM. Es besteht jedoch noch Hoffnung, dass sich Apple und ams OSRAM einigen. So gab der Zulieferer an, dass „die Gespräche mit dem entsprechenden Kunden noch andauern“, sodass eine Apple Watch Ultra mit einem MicroLED-Display nicht völlig ausgeschlossen ist, sondern sich nur weiter verzögern könnte.

Eine weitere Chance ergibt sich, wenn Apple einen anderen Zulieferer finden sollte, was jedoch auch zu einer Verzögerung führen könnte. Die Markteinführung der MicroLED-Smartwatch wurde je nach Quelle zuvor für 2025 oder 2026 erwartet.

Ob es sich bei dem Kunden nun um Apple handelt oder nicht, ams Osram ist nach der scheinbar abrupten und vollständigen Stornierung eines Großauftrags für MicroLED-Displays ins Taumeln geraten. So führte die Nachricht zu einem fast 40-prozentigen Einbruch des Aktienkurses des Unternehmens.

Seit Apple im Jahr 2014 das in Kalifornien ansässige Unternehmen LuxVue übernommen hat, wird vermutet, dass Apple aktiv an der Entwicklung der MicroLED-Technologie arbeitet. Zu den Vorteilen von MicroLED-Displays im Vergleich zu OLED-Displays gehören in der Regel eine höhere Helligkeit, eine bessere Energieeffizienz, ein höheres Kontrastverhältnis und mehr, aber die Technologie ist noch teuer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren