Von Zeit zu Zeit stehen sowohl Microsoft 365 als auch Microsoft Office 2021 bei Amazon im Mittelpunkt. Ganz egal, ob ihr aktuell Interesse am Abo-Modell (Microsoft 365) oder an einer Dauerlizenz (Microsoft Office 2021) habt, beim Online Händler stehen derzeit beide Produkte zum drastisch reduzierten Preis im Mittelpunkt.

Microsoft 365: Single oder Family?

Ihr habt aktuell die Qual der Wahl. Benötigt ihr die Single-Version von Microsoft 365 (1 Nutzer) oder die Family-Variante (bis zu 6 Nutzer)? Egal, wie ihr euch entscheidet, ihr spart bares Geld. Interessant ist in diesem Zusammenhang sicherlich noch, dass Amazon derzeit nicht das klassische 1-Jahres-Abo anbietet, sondern ein 15-Monats-Abo zum selben Preis. Ihr spart somit doppelt.

Enthalten in Microsoft 365 Familiy (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Wenn ihr uns fragt, so wurden wir den kleinen Aufpreis in Kauf nehmen und in jedem Fall das Family-Paket buchen. So seid ihr deutlich flexibler und könnt eure Familie auch noch mit Microsoft 365 versorgen. Je nachdem, für welches Abo ihr euch entscheidet, spart ihr bis zu 70 Prozent.

Microsoft Office 2021 Dauerlizenz nur 93,99 Euro

Falls ihr auf der Suche nach einem attraktiven Angebot für Microsoft Office 2021 als Dauerlizenz seid, so werdet ihr heute ebenfalls fündig. Microsoft Office 2021 steht aktuell im Fokus und ihr könnt die Dauerlizenz zum Vorzugspreis von nur 93,99 Euro. Ihr spart somit 56 Euro bzw. 37 Prozent.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren