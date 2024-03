Segway hat soeben die neue Navimow i Serie angekündigt. Dabei handelt es sich um neue, kabellose Mähroboter, die komplett ohne Begrenzungskabel agieren. Die Einführung erweitert die Navimow-Produktlinie, nachdem vor zwei Jahren die Premium H-Serie auf dem deutschen Markt eingeführt wurde. Die i-Serie setzt dabei unter anderem auf ein eigenentwickeltes Positionierungssystem, eine KI-gestützte Assistenten-Kartierungsfunktion und verschiedene intelligente Funktionen. Preislich starten die neuen Mähroboter der 999 Euro.

Segway kündigt Navimow i Serie an

Das ultimative Ziel der Navimow i Serie ist es, eine benutzerfreundliche Erfahrung für Gärtner aller Erfahrungsstufen zu bieten, und dies beginnt mit einem klaren und einfachen Einrichtungsprozess. Der große Vorteil der Segway Navimov i Serie ist der, dass die Mähroboter komplett ohne Begrenzungskabel auskommen. Ihr müsst während der Installation nicht erst stundenlang ein Begrenzungskabel verlegen, vielmehr könnt ihr direkt starten.

Alles kann virtuell über die Navimow-App eingerichtet werden, wobei ihr virtuelle Grenzen markieren, off-limit Inseln identifizieren und sichere Kanäle zeichnen könnt, um mehrere Zonen mit nur wenigen Klicks zu verbinden und so innerhalb weniger Minuten betriebsbereit zu sein.

Dabei kommt ein eigenentwickeltes RTK-Positionierungssystem mit Sichtverbesserung zum Einsatz. Um ein hohes Maß an Zuverlässigkeit sicherzustellen, hat Segway sein eigenes Vision+RTK(Echtzeit-Kinematik)-Positionierungssystem entwickelt, das einen maßgeschneiderten RTK-Chip mit einem durch eine 140°POV-Kamera ermöglichten Visionssystem kombiniert. Als Ergebnis kann die Navimow i Serie eine vielfältige Palette von Rasenlayouts bewältigen und dabei eine Positionierung auf Zentimeterebene bieten. Sie navigiert systematisch und kann Objekten intelligent ausweichen.

Die Navimow i-Serie nutzt modernste KI-Technologie, um die Genauigkeit der Kartierung zu optimieren. Die KI-gestützte Assistentenfunktion des Mähers erkennt den Rand des Rasens während des Kartierungsprozesses und ist automatisch in der Lage, den gesamten Arbeitsbereich selbst zu navigieren. Auf der Grundlage der vom KI-Assistenten erstellten Karte könnt ihr dann den Arbeitsbereich in der App ganz einfach überarbeiten und feinjustieren, um gemeinsam mit der Technologie ein hohes Leistungsniveau zu erreichen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Navimow i Serie besteht aus den Modellen i105E und i108E. Die Modelle unterscheiden sich in der empfohlenen Gartengröße (500qm beim i105E und 800qm beim i108E) sowie in der Akkukapazität. Ihr könnt das günstigere Modell Navimow i105E (999 Euro) in großen Baumärkten wie Bauhaus, OBI und Hornbach kaufen, während der Navimow i108E (1.299 Euro) über autorisierte Händler erhältlich ist. Zubehör, wie z.B. eine Garage sowie ein 4G Modul, ist separat erhältlich.

Natürlich sind beide Produkte auch über den offiziellen Online-Shop von Navimow ab sofort erhältlich.. Der dazugehörige Amazon-Shop wird im April ebenfalls live gehen.

