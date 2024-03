Rund um den Globus betreibt Apple verschiedene YouTube-Kanäle, die unterschiedlich beschickt werden. In Australien sind nun zwei Werbespots on-air gegangen, die lebensrettende Funktionen der Apple Watch in den Fokus stellen.

Apple Watch: neueste Werbespots mit wahren Geschichten aus dem Leben

Apple hat in Australien zwei neue Werbespots für die Apple Watch veröffentlicht, die Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen des Gerätes bewerben. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Szenarien, die sich Apple ausgedacht hat, vielmehr sind es Nacherzählungen von Erlebnissen, die Apple Watch Kunden gemacht haben.

In dem ersten Clip wird aus der Sicht einer Mutter erzählt. Ihr Tochter erhielt über ihre Apple Watch Watch eine Benachrichtigung über eine niedrige Herzfrequenz. Dies war die Folge einer Herzrhythmusstörung. Sie suchte zeitnah einen Arzt auf, so dass schlimmeres verhindert werden konnte.

Die zweite Geschichte bzw. das zweite eingebundene Video kann vermutlich so nur in Australien stattfinden. Apple Watch Nutzer Bruce erzählt seine Geschichte, wie ein Känguru ihn dazu brachte, dass er mit seinem Fahrrad stürzte. Die Sturzerkennung der Apple Watch schlug an und informierte sowohl den Rettungsdienst als auch seine Frau. Mittlerweile kann Bruce wieder lachen und gibt zu verstehen, dass er nach wie vor auf der Suche nach dem Känguru mit Reifenspuren ist.

Beide Geschichten sind Dank der Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen der Apple Watch gut ausgegangen.

