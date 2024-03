Kurz vor dem Wochenende werfen wir noch einen kurzen Blick auf Apple Arcade und somit auf Apples Spiele-Flatrate. Bis wir auf dieser komplett neue Spiele begrüßen können, müssen wir uns noch bis kommenden Donnerstag (07. März 2024) gedulden. Nichtsdestotrotz gibt es spannende Neuigkeiten mit frischen Updates und Erweiterungen auf Apple Arcade.

Apple Arcade: frische Updates eingetrudelt

Über 200 Spiele warten auf Abonnenten von Apple Arcade. Die Spiele-Abo-Plattform bietet unbegrenzten Zugriff ohne Unterbrechungen auf eine breite Palette an unvergesslichen Abenteuern, fesselnden Puzzlespielen, niedlichen Lebenssimulationen und vielem mehr. Regelmäßig werden nicht nur neue Spiele hinzugefügt, auch bestehende Games erhalten Updates.

Diese Woche erhalten die beliebten Games WHAT THE CAR? und Disney Dreamlight Valley Arcade Edition große Updates und besondere Besucher. Dabei trifft WHAT THE CAR? auf Sneaky Sasquatch – das allseits beliebte Sasquatch hat sich in das wundervoll abgedrehte Racing-Spiel eingeschlichen und übernimmt den Beifahrersitz. Dieses Crossover Event bietet euch neue Level, einen neuen Campingplatz zum Erkunden ganz nach Sneaky Sasquatch-Art, sowie Baublöcke im Level Creator zum Erschaffen eigener Herausforderungen.

Außerdem erwartet euch in Disney Dreamlight Valley Arcade Edition ein neues Monsters, Inc.-Reich, in dem ihr mit Mike und Sully Freundschaft schließen könnt. Ihr müsst einen monströsen Avatar entwerfen, um es in die Lachabteilung zu schaffen und herausfinden, wie ihr Kinder zum Lachen bringen könnt, indem ihr verschiedene Räume besucht und Missionen abschließt. Zusätzlich gibt es neue monströse Avatar Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich fantastischer Hautfarben, die von den Charakteren der Monster AG inspiriert wurden.

Weitere Spannende Updates und neuer In-Game-Content

Snake.io+: Bereitet euch auf die Verschmelzung zweier Spielwelten vor: The Fall Guys machen sich mit einem zeitlich begrenzten Event und exklusiven Skins auf den Weg zu Snake.io+ und versprechen einen Wirbelsturm voller Spaß und Jellybean-Wahnsinn.

Crayola Create and Play+: Crayola Create and Play+ veranstaltet eine kreative Geburtstagsfeier, um den fünften Geburtstag des Spiels zu feiern. Spieler können Kugeln Geburtstagseis stapeln, eine Geburtstagskarte erstellen und eine kosmische Pizza mit Geburtstagsgeschmack genießen.

Solitaire Stories: Reise in den pazifischen Nordwesten und erhalte die einmalige Gelegenheit, in der brandneuen Geschichte „Super Obvious Sasquatch“ eine legendäre, nicht ganz so schwer fassbare Kreatur in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Mit diesem Update werden außerdem zwei brandneue zeitlich begrenzte Events eingeführt („Pot of Gold“ und „Chrysalis“).

Cooking Mama: Cuisine!: Spieler können zur Feier des Frühlingsanfangs japanische Süßigkeiten aus Adzukibohnen zubereiten, einer neuen, zeitlich begrenzten Zutat.

Football Manager 2024 Touch: Dieses Update bringt Kaderaktualisierungen für Kader in allen europäischen Ligen nach dem Transferfenster im Januar sowie etwaige Personal-/Managerwechsel. Ihr könnt auch einen Traumtransfer durchführen, bei dem ihr die einmalige Möglichkeit erhaltet, einen Spieler von überall auf der Welt kostenlos für euer Team zu verpflichten.

Samba de Amigo: Party-To-Go: Der Mehrspielermodus kommt zu Samba de Amigo: Party-To-Go. Spiele online mit bis zu drei anderen Spielern im neuen Online-Match-Modus. Ihr könnt außerdem zum Rhythmus von drei neuen Songs zittern: „Cupid (Twin Version) – Sped Up“ von FIFTY FIFTY, „Do It Well“ von Jennifer Lopez und „Happy Birthday (Cake and Candles Mix)“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren