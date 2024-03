Apple Square One hat ein neues Zuhause gefunden. Nach einem monatelangen Bauvorhaben hat Apple an diesem Wochenende den „neuen“ Apple Square One im zweitgrößten kanadischen Indoor-Einkaufszentrum eröffnet.

Der ursprüngliche Store „Apple Square One“ wurde vor knapp 15 Jahren eröffnet. Das Geschäft platzte aus allen Nähten und wurden den heutigen Ansprüchen von Apple nicht mehr gerecht. Dies war der Grund dafür, dass die Verantwortlichen nach neuen Räumlichkeiten in den Einkaufszentrum Ausschau gehalten haben. Vor ein paar Monaten hatte Apple diese gefunden und diese während einer aufwendigen Bauphase in den neuen Apple Square One umfunktioniert.

Der neue Apple Square One befindet sich im zweiten Stock des Einkaufszentrums, über der zentralen „Fressmeile“, und verfügt über eine sehr breite, teilweise geschwungene Fassade. Die Grundfläche ist deutlich größer als die des bestehenden Ladens, wodurch der starke Kundenverkehr in Kanadas zweitgrößtem Indoor-Einkaufszentrum besser bewältigt werden kann.

Darüberhinaus handelt es sich um den erste Store in Kanada mit Abholstation. Kunden, die eine Online-Bestellung über die Apple Webseite oder die Apple Store App aufgeben, können ihre Ware bequem im Store abholen.

