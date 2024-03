Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple seinen neuen, größeren Retail Store im Square One Einkaufszentrum in Mississauga (Ontario, Kanada) eröffnen wird. Schon kommenden Samstag ist es soweit.

Apple Square One: neuer Store eröffnet am 23. März 2024

Vor wenigen Tagen hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple in Kürze einen neuen Store im Einkaufszentrum in Mississauga eröffnen wird. Vielmehr wird Apple in dem Einkaufszentrum einen „veralteten“ deutlich kleineren Store schließen und gleichzeitig einen neuen, deutlich größeren Store eröffnen. Der ursprüngliche Store eröffnet im August 2009 und war langsam aber sicher in die Jahre gekommen. Gleichzeitig platzte dieser aus allen Nähten und wurde dem Kundeninteresse und Apples eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht.

Der neue Apple Retail Store befindet sich im zweiten Stock des Square One, über der zentralen „Fressmeile“, und verfügt über eine sehr breite, teilweise geschwungene Fassade. Die Grundfläche ist deutlich größer als die des bestehenden Ladens, wodurch der starke Kundenverkehr in Kanadas zweitgrößtem Indoor-Einkaufszentrum besser bewältigt werden kann.

Get ready. Great things are in store.

Apple Square One

Opens Saturday March, 23 at 10:00 am pic.twitter.com/MXFZn6OO90 — 𝔸𝕡𝕠𝕝𝕝𝕠 (@ApolloZhaoD) March 16, 2024

Noch ist die Fassade des neuen Stores „Apple Square One“ abgeklebt. Allerdings hat Apple bereits bestätigt, wann der Store erstmals Kunden begrüßen wird. Am 10. März 2024 ist es soweit. Um 10:00 Uhr Ortszeit öffnen die Türen es Geschäfts das erste Mal für Kunden.

