Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Kürze einen neuen Store eröffnen wird. Dieser befindet sich im Einkaufszentrum Square One in der kanadischen Stadt Mississauga, Ontario, einem Vorort von Toronto. Gleichzeitig wird Apple den derzeit bestehenden Store in dem Einkaufszentrum dauerhaft schließen.

Apple Square One: neuer Store in Toronto eröffnet in Kürze

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple in Kürze einen neuen Store in Shanghai eröffnen wird. Nun haben wir weitere „Retail“-News von Apple. Der Hersteller aus Cupertino hat auf der Webseite des aktuellen Stores „Apple Square One“ bestätigt, dass in Kürze ein brandneuer Store eröffnen wird. Dabei wird der neue Store den bisherigen ersetzen.

Das neue Geschäft befindet sich im zweiten Stock des Square One, über der sogenannten „Fressmeile“, und verfügt über eine sehr breite, teilweise geschwungene Fassade. Apples bestehender Store im Square One wurde im August 2009 eröffnet. Der neue Standort ist deutlich größer und wird dem starken Kundenverkehr im Square One, dem zweitgrößten Indoor-Einkaufszentrum Kanadas, besser gerecht, so Macrumors.

Wann der Store seine große Eröffnung feiern wird, ist unbekannt. Wir können uns gut vorstellen, dass dies noch im Laufe des März über die Bühne gehen wird.

