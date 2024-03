Die Apple-Produktlinie konkurriert seit langem auf einem Markt, der von verschiedenen Betriebssystemen und Herstellern beherrscht wird. Vor allem die Rivalität zwischen macOS und Windows ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Technologiediskurses. Nun hebt eine Studie einen auffälligen Trend unter aktuellen Mac-Verkäufen hervor. So zeigen die jüngsten Zahlen von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), dass aktuell fast 60 % der Mac-Käufer keine langjährigen Apple-Nutzer sind, sondern Wechsler von PC, Chromebook und anderen Plattformen.

Der Wechsel zum Mac

CIRP führte eine Analyse durch, die sich auf die Kaufgewohnheiten von Mac-Kunden konzentrierte. Dabei fand das Marktforschungsinstitut heraus, dass etwa ein Drittel der Mac-Käufer im vergangenen Jahr zuvor Windows-PC-Nutzer waren. Außerdem machten ehemalige Google Chromebook-Nutzer 16 % der neuen Mac-Käufer aus. Das bedeutet, dass fast 60 % der neuen Mac-Käufer neu im Mac-Ökosystem sind.

Das iPhone spielt bei diesem Trend eine Schlüsselrolle. Es hat sich zu einem Einstiegsgerät für Nutzer entwickelt, um andere Apple-Produkte zu erkunden, was zu einem Anstieg der Mac-Käufe unter denjenigen führte, die sich ursprünglich nur vom iPhone angezogen fühlten. In der Vergangenheit war der Mac ein Eckpfeiler der Apple-Produktpalette, und seine Nutzer waren die ersten, die sich für das iPhone entschieden. Diese Beziehung hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Das iPhone treibt nun das Wachstum von Apple an und beeinflusst PC- und Chromebook-Nutzer, auf Macs umzusteigen.

Das Phänomen erinnert an die frühen 2000er Jahre, als sich Apple bemüht hat, PC-Besitzer zu Mac-Nutzern zu machen. Das Konzept ist aufgegangen, wenn auch nicht mithilfe der witzigen Werbespots, sondern dank des späteren Erfolgs des iPhone.

