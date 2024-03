Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Drama-Serie „The Big Cigar“ in Auftrag gegeben hat. Nun dauert es nicht mehr lange, bis diese ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Vorab geben uns die Verantwortlichen einen ersten Ausblick darauf, was uns erwartet.

Apple TV+ gibt ersten Ausblick auf „The Big Cigar“

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf „The Big Cigar“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine limitierte Dramaserie, die die Geschichte der Flucht des Black-Panther-Anführers Huey P. Newton nach Kuba erzählt und auf dem monumentalen, gleichnamigen Zeitschriftenartikel basiert.

„The Big Cigar“ startet am 17. Mai mit den ersten beiden Episoden sein Debüt auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags bis zum 14. Juni 2024 neue Episoden. Der legendäre preisgekrönte Schauspieler, Produzent und Regisseur Don Cheadle fungiert bei den ersten beiden Episoden als Regisseur und ausführender Produzent.

Basierend auf dem Magazinartikel von Joshuah Bearman („Argo“), der auch als ausführender Produzent fungieren wird, ist „The Big Cigar“ die unglaubliche wahre Geschichte einer Hollywood-Revolution, die auf eine soziale Revolution trifft: Es ist eine wilde Kapriole des Black-Panther-Gründers Newton, der mit Hilfe des berühmten Produzenten Bert Schneider vor dem FBI nach Kuba flieht und dort einen unglaublich ausgefeilten Plan verfolgt, der eine gefälschte Filmproduktion beinhaltet, der auf jede erdenkliche Weise schief geht. Und irgendwie ist alles wahr. Meistens.

Zur Besetzung des Films gehören neben André Holland die renommierten Schauspieler Alessandro Nivola, Tiffany Boone, P. J. Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie und Glynn Turman.

