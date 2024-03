Der ehemalige Oculus-Chef Hugo Barra hat sich die Apple Vision Pro näher angeschaut. In einem ausführlichen Essay geht Barra, der über einen umfangreichen Hintergrund bei Tech-Giganten wie Google, Xiaomi und Oculus verfügt, auf das Design und die Technologie des Mixed-Reality-Headsets sowie dessen Auswirkungen auf die Zukunft der VR- und AR-Landschaft ein. Seine Einblicke offenbaren eine Mischung aus Bewunderung für Apples Errungenschaften und einer kritischen Perspektive auf die Positionierung und die technischen Entscheidungen des Produkts.

Hervorragendes Design und Integration

Barra lobt, dass die Apple Vision Pro ein in der VR-Branche beispielloses Maß an Integration in die reale Welt erreicht hat. Er hebt die Fähigkeit des Geräts hervor, AR mit VR zu verschmelzen und so ein immersives Erlebnis zu schaffen, das die bisherigen Headsets übertrifft. Laut Barra liegt der Schlüssel zu diesem Erfolg in der Ingenieurskunst von Apple, die mehrere Technologien nahtlos zu einer kohärenten Benutzeroberfläche verbindet. Diese Integration stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber den aktuellen Marktangeboten dar und setzt einen neuen Standard für die AR-/VR-Interaktion.

Barra geht auch auf technische Aspekte ein, wie die Fortschritte bei Mikro-OLED-Displays und die Rechenleistung des M2-Chips, die er als entscheidend für die Fähigkeiten der Vision Pro ansieht. Er erklärt:

„Apples unerbittlicher und kompromissloser Hardware-Wahnsinn hat die Existenz eines so hochauflösenden Displays in einem VR-Headset erst möglich gemacht, und es ist klar, dass dieses Produkt aus einem einfachen Grund nicht viel früher als 2024 auf den Markt hätte kommen können: die Marktreife von Micro-OLED-Displays und das Vorhandensein von stromsparenden Chipsätzen, die die für die Ansteuerung dieser Art von Display erforderliche Rechenleistung erbringen können (d. h. der M2).“

Kritik und Zukunftsausblick

Trotz seines Lobes sieht Barra auch mögliche Nachteile in Apples Ansatz. Er argumentiert, dass die Designentscheidungen der Vision Pro, wie z. B. ihr Gewicht und der Einbau zahlreicher Sensoren, eine Strategie widerspiegelt, die eher auf Entwickler ausgerichtet ist. Barra erläutert die Situation.

„Aufgrund seines hohen Gewichts ist die Vision Pro zwangsläufig als hochwertiges «Devkit» in der Welt gelandet, das mit seiner Magie die Neugier, die Herzen und den Verstand aller Menschen erobern soll (vor allem durch die Stimme begeisterter Tech-Influencer), während es sich realistischerweise auf Entwickler als primäre Zielgruppe konzentriert. Mit anderen Worten: Die Vision Pro ist ein Devkit, das die Welt auf ein Mainstream-VR-Headset von Apple vorbereitet, das in ein oder zwei Generationen auf dem Markt erhältlich sein könnte.“

In seinen abschließenden Bemerkungen teilt Barra seine persönliche Entscheidung mit, die Vision Pro zurückzugeben, wobei er die hohen Kosten und seinen Status als Nicht-Entwickler als Hauptgründe anführt. Dennoch ist er der Meinung, dass Apple mit seiner Strategie einen hohen Maßstab für künftige, leichter zugängliche Iterationen setzen kann. Dabei kommt er zu der Schlussfolgerung:

„Die Apple Vision Pro ist der Nordstern, den die VR-Industrie brauchte, ob wir es zugeben oder nicht.“

