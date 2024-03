Wie nun bekannt wird, hat Apple Anfang dieses Jahres das in Kanada ansässige StartUp DarwinAI übernommen, um das eigene KI-Team zu erweitern. DarwinAI entwickelte KI-Technologie zur Inspektion von Komponenten während des Herstellungsprozesses und konzentrierte sich außerdem auf die Entwicklung kleinerer und effizienterer KI-Systeme.

KI-Funktionen für iOS 18: Apple übernimmt DarwinAI

Apple hat das Startup für künstliche Intelligenz DarwinAI übernommen und damit sein KI-Know-How gestärt, bevor das Unternehmen im Laufe dieses Jahr einen großen Vorstoß in die generative KI verfolgt.

Laut Bloomberg ging die Übernahme Anfang dieses Jahres über die Bühne und folgekessen sind Dutzende Mitarbeiter von DarwinAI der Abteilung für künstliche Intelligenz von Apple beigetreten.

Wie eingangs erwähnt, hat DarwinAI eine KI-Technologie zur visuellen Inspektion von Bauteilen während des Herstellungsprozesses entwickelt. Die Kerntechnologie des Unternehmens besteht allerdings darin, künstliche Intelligenzsysteme kleiner und schneller zu machen. Genau diese könnte Apple zur Hilfe kommen, um künstliche Intelligenz direkt auf Geräten anstatt in der Cloud auszuführen.

Alexander Wong, ein KI-Forscher an der University of Waterloo, der beim Aufbau des Unternehmens mitgeholfen hat, ist im Rahmen der Vereinbarung als Direktor der KI-Gruppe zu Apple gekommen.

Auf Nachfrage bestätigte Apple die Übernahme mit der üblichen Floskel, dass Apple von Zeit zu Zeit Unternehmen übernimmt, ohne öffentliche über den Sinn und Zweck zusprechen.

Apple arbeitet im Hintergrund intensiv an neuen KI-Funktionen für seine Systeme. Apple CEO Tim Cook hat in der jüngeren Vergangenheit bereits bestätigt, dass sein Unternehmen viel Zeit und Energie in das Thema investiert. Zudem gab er zu Protokoll, dass Apple im Bereich „Generative KI“ völlig neue Wege beschreiten wird. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple zur WWDC im Juni weitere Details nennt.

