Apple hat bekannt gegeben, dass der Hersteller in Cupertino in Kürze seinen achten Store in Shanghai (China) eröffnen wird. Dieser trägt den Namen „Apple Jing’an“.

Apple Jing’an: Neuer Store eröffnet in Kürze in Shanghai

In den letzten Jahren hat Apple seine Präsenz in China deutlich ausgebaut. Dazu gehörte es auch, dass regelmäßig neue Retail Stores Eröffnung wurden. Unter anderem fokussierte sich Apple dabei auf Shanghai. Schon jetzt blickt Apple auf sieben Stores in der Stadt, in Kürze kommt Nummer 8 hinzu.

Apple Jing’an liegt an der Nanjing West Road im Bezirk Jing’an (benannt nach dem berühmten antiken Jing’an-Tempel) und wird der insgesamt 57. Apple Store auf dem chinesischen Festland sein. Es heißt, dass es sich bei dem neuen Store, um das zweitgrößte Geschäft in Schanghai handeln soll.

Aktuell ist das Ladenlokal bzw. die Schaufensterfront noch mit einem Blumenschleier verhüllt. Kurz vor der Eröffnung wird Apple dann das Geheimnis des neuen Stores lüften. Einen Eröffnungstermin haben die Verantwortlichen allerdings noch nicht bekannt gegeben. Allerdings dürfte es nicht mehr lange dauern, zumal der Store schon auf der Apple Webseite angeteasert wird. Wir rechnen damit, dass Apple Jing’an noch diesen Monat eröffnen wird.

Im Hinblick auf die Neueröffnung – und um die Vorfreude ein wenig zu steigern – hat Apple spezielle Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac auf der eigenen Webseite zum Download bereitgestellt.

