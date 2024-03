Vor wenigen Tagen haben wir euch auf drei „Apple Arcade“-Spiele aufmerksam gemacht, die Anfang April an den Start gehen. Allerdings sind wir auf einen Teilbereich der Meldung nicht eingegangen, das Apple Vision Pro aktuell noch nicht in Deutschland erhältlich ist. Dies möchten wir nun kurz nachholen. In den USA bewirbt Apple zwei zusätzlich Spiele, die im April auch für Vision Pro erhältlich sein werden. Darüberhinaus wurde bekannt, dass der beleibte Mediaplayer VLC für Vision Pro in Arbeit ist.

Apple Vision Pro: zwei „Apple Arcade“-Spiele kommen im April

Am 25. April gesellen sich zu den mehr als ein Dutzend Spielen, die einzigartige räumliche Spielerlebnisse auf Apple Vision Pro bieten, zwei weitere Spiele hinzu. Die Rede ist von Crossy Road Castle und Solitaire Stories.

Crossy Roads Castle: Mit intuitiven Handgesten erklimmen Spieler gemeinsam mit bis zu vier Freunden auf Apple-Geräten einen sich endlos drehenden Turm so hoch wie möglich.

Solitaire Stories ist eine moderne Version des endlosen, entspannenden Solitaire-Gameplays und bietet Spielern eine völlig neue Möglichkeit, ihr Lieblingskartenspiel zu spielen, indem sie Karten direkt auf einem persönlichen 3D-Kartentisch an einen beliebigen Ort ziehen und verschieben.

VLC-App für Vision in Arbeit

Auch wenn mittlerweile schon allerhand Apps für Apple Vision Pro zur Verfügung stehen, gibt es noch massenweise beliebter Apps, die nicht zur Verfügung stehen. VideoLAN-Präsident Jean-Baptiste Kempf hat nun im Interview mit Lowpass – anlässlich der fünf Milliarden Downloads von VLC – bestätigt, dass VideoLAN an einer Version von VLC für Apple Vision Pro arbeitet.

Allerdings kann es noch eine Weile dauern, bis die App im App Store erhältlich ist, da Kempf selbst zugibt, dass aufgrund der geringen Nutzerbasis nur eine geringe Motivation besteht, aktiv eine visionOS-App zu entwickeln.

Bei VLC handelt es sich um einen kostenlosen Open-Source-Mediaplayer, der für mehrere Plattformen verfügbar ist, darunter iOS, macOS und tvOS. Dabei unterstützt VLC viele der gängigsten Audio- und Video-Codecs.

