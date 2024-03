Apple Arcade hat heute einen Ausblick gegeben, welche Neuheiten im kommenden Monat auf der Spiele-Abo-Plattform zu erwarten sind. Mit Puyo Puyo Puzzle Pop, Super Monsters Are My Condo und Sago Mini Trips stehen drei neue Spiele in den Startlöchern.

Apple Arcade kündigt Neuheiten für April 2024 an

Apple Arcade bietet unbegrenzten Zugriff ohne Unterbrechungen auf einen umfangreichen Katalog von über 200 Spielen für iPhone, iPad, Mac oder Apple TV an. Auch wenn uns sicherlich nicht alle Spiele ansprechen, sind ein paar echte Highlights dabei. Im kommenden Monat starten gleich drei Spiele auf Apple Arcade durch. Ab dem 04. April sind folgende drei Spieletitel erhältlich:

Puyo Puyo Puzzle Pop (Sega): Puyo Puyo Puzzle Pop wurde von demselben Entwicklerteam wie das ursprüngliche Konsolenspiel Puyo Puyo entwickelt und ist der neueste Titel in der klassischen und beliebten japanischen Matching-Puzzlespiel-Reihe. Das Spiel ist exklusiv auf Apple Arcade erhältlich und bietet eine originelle Geschichte, 24 spielbare Charaktere aus der gesamten Puyo Puyo-Serie und Echtzeit-Multiplayer-Kämpfe mit bis zu vier Spielern.

Super Monsters Ate My Condo+ (PikPok): Das chaotische Action-Puzzlespiel feiert mit seinem ursprünglichen, spannenden Gameplay und der aktualisierten Grafik seine glorreiche Rückkehr auf Mobilgeräte. Spieler müssen gleichfarbige Eigentumswohnungen suchen und zuordnen, um Punkte zu sammeln und die unersättlichen Monster zu füttern.

Sago Mini Trips+ (Sago Mini): Sago Mini Trips+ vereint vier beliebte Vorschulspiele aus der Sago Mini-Serie: Road Trip, Boote, Flugzeuge und Züge. Spieler können mit ihren Sago Mini-Freunden zu weit entfernten Zielen reisen und dabei jede Menge Spaß und Überraschungen entdecken.

