Crash – eine Marke von Klarmobil – hat kürzlich sein Portfolio überarbeitet und dieses mit 3 Freimonaten aufgewertet. Ursprünglich sollte die Aktion heute auslaufen. Allerdings haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, das Aktions-Portfolio mit dem 3 Freimonaten zu verlängern.

Neues crash Portfolio mit 3 Freimonaten

Das neue Aktions-Portfolio mit 2 Highlight Tarifen im Vodafone-Netz wird verlängert und endet nicht am heutigen Tag. 3 Freimonate erhalte ihr in jedem Fall. Ihr habt die Qual der Wahl zwischen einer 15GB Allnet-Flat für 7,99 Euro mtl. und einer 25GB Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat. Neben dem Datenvolumen sind in jedem Fall eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming sowie VoLTE und WiFi Call enthalten.

15GB Allnet-Flat

15GB LTE Datenflat

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi Call

nur 7,99 Euro pro Monat

einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro

3 Freimonate

25GB Allnet-Flat

25GB LTE Datenflat

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi Call

nur 9,99 Euro pro Monat

einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro

3 Freimonate

In unseren Augen stellen die 7,99 Euro bzw. 9,99 Euro pro Monat schon ein gutes Angebot dar. Berücksichtigt man die 3 Freimonate, so werden rein rechnerisch in den ersten 24 Monaten nur 6,99 Euro mtl. bzw. 8,74 Euro fällig. Zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit könnt ihr kündigen, andernfalls werden ab dem 25. Monat 19,99 Euro bzw. 24,99 Euro monatlich fällig.

-> Hier geht es zu den Crash-Tarifen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren