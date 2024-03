Nach einer Ankündigung von ams OSRAM über die Einstellung eines wichtigen Projekts, bei dem es sich Gerüchten zufolge um die erste MicroLED Apple Watch handelt, hat nun ein zweiter Zulieferer für MicroLED-Displays einen bedeutenden Projektabbruch verkündet. Der Zulieferer Kulicke & Soffa gab in einem Bericht an die Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt, dass ein wichtiges Projekt, das als „Project W“ bezeichnet wird, von einem großen Kunden abgesagt wurde. Obwohl Apple seine Beteiligung oder die Stornierung der MicroLED-Pläne für die Apple Watch Ultra 3 nicht bestätigt hat, deuten Spekulationen in der Branche darauf hin, dass der Tech-Riese der fragliche Kunde ist.

Wie der Display-Analyst Ross Young auf X feststellte, hat Kulicke & Soffa die Einzelheiten des stornierten Auftrags bei der SEC eingereicht. Obwohl Apple nicht namentlich genannt wird, wird vermutet, dass es sich bei dem besagten Kunden um das Unternehmen aus Cupertino handelt und dass der Auftrag für die erste MicroLED Apple Watch bestimmt war.

Kulicke & Soffa (KLIC) indicated that its Project W is canceled, taking at least $110M in charges. Apple no longer has to worry about transferring microLEDs which is bad news for KLIC.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 12, 2024