Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in China erweitern wird.

Apple forciert Forschung in Entwicklung in China

Apple hat den Kollegen von South China Morning Post gegenüber bestätigt, dass das Unternehmen plant, sein Forschungszentrum in Shanghai zu erweitern, um alle seine Produktlinien zu unterstützen. Darüberhinaus ist geplant, dass Apple ein neues Forschungslabor im südlichen Technologiezentrum von Shenzen zu eröffnen.

Nach Angaben des Unternehmens soll das Labor in Shenzhen die Test- und Forschungskapazitäten von Apple für seine wichtigsten Produkte, darunter das iPhone, das iPad und Apple Vision Pro, steigern. Die neue Einrichtung wird ebenfalls dazu dienen, die Zusammenarbeit des Unternehmens mit lokalen Lieferanten zu stärken und gleichzeitig alle Mitarbeiter in der Region zu unterstützen.

In einem Statement gab Apples Vice President and Managing Director of Greater China Isabel Ge Mahe zu Protokoll, dass ihr Unternehmen stolz sei, tiefere Beziehungen in China zu pflegen und seine Einrichtungen im Land zu erweitern. Bis dato hat Apple bereits rund 130 Millionen Euro in das bestehende Forschungszentrum in Shanghai investiert.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apple in Kürze einen weiteren Retail Store in Shanghai eröffnen wird und seine Aktivitäten in China weiter intensiviert.

