Apple Maps hat in der jüngeren Vergangenheit die Möglichkeit zur Fahrrad-Navigation auf weitere Länder expandiert. Im Februar erreichte das Feature die Schweiz und Schweden und nun ist Belgien an der Reihe.

Apple Maps: Fahrrad-Navigation jetzt auch in Belgien

Apple erweitert die Möglichkeit, Apple Maps zur Fahrrad-Navigation einzusetzen. Nun kann die Radsport-Nation Belgien die Apple Karten-App nutzen, um sich per Fahrrad von A nach B navigieren zu lassen.

Apple hat erstmals mit iOS 14 die Fahrrad-Navigation in der Apple Karten-App hinzugefügt. Apple Maps bietet Routen auf Radwegen, Radspuren und fahrradfreundlichen Straßen. Fahrradrouten in Karten beinhalten:

Eine Vorschau auf das Höhenprofil einer Strecke und, ob die Route über eine stark befahrene Straße führt, damit Nutzer eine Route wählen können, die Steigungen und stark befahrene Straßen möglichst vermeidet

Aktualisierungen des Höhenprofils in Echtzeit

Benachrichtigungen zum Absteigen und Schieben, wenn man sich bestimmten Kreuzungen nähert

Sprachanweisungen, damit sich Anwender auf den vor ihnen liegenden Weg konzentrieren können, während sie ihre Fahrt genießen

Optionen, um eine öffentliche Toilette, einen Rastplatz oder eine Fahrradwerkstatt zu finden, die voraussichtliche Ankunftszeit mitzuteilen, die gesprochenen Anweisungen auszuschalten und eine Routenübersicht oder eine Liste der Abbiegungen anzuzeigen, während man der Route folgt

Die Möglichkeit, das Fahrrad als Standardverkehrsmittel auszuwählen

Die Fahrrad-Navigation mit Apple Maps ist mittlerweile unter anderem in Deutschland, Frankreich, China, Japan, Schweden, der Schweiz, den USA sowie in ausgewählten Städten in Kanada, Spanien und Großbritannien verfügbar.

