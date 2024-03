Einem Bericht von MacRumors zufolge hat Apple eine erste Vorabversion von iOS 18 an ausgewählte Zulieferer verteilt. Hierbei handel es sich um eine „VendorUI“-Version, die Apple für Qualitätskontrolltests an Zulieferer sendet. So können gegebenenfalls noch letzte Anpassungen vor der offiziellen Enthüllung auf der WWDC 2024 vorgenommen werden.

iOS 18 „VendorUI“

Die „VendorUI“-Version ist eine spezielle Ausgabe von iOS 18, die primär den Zulieferern zur Verfügung gestellt wird. Ihr Hauptzweck ist die Qualitätssicherung und die Gewährleistung einer nahtlosen Integration zwischen Apples Softwareinnovationen und der Hardware seiner Partner. Diese Version enthält bereits einen Großteil der Technologien, die in der finalen Version von iOS 18 erwartet werden, einschließlich des aktuellen Designs und neuer Funktionen. Auch wenn viele Kernfunktionen in dieser Version enthalten sind, ist sie in der Regel nicht vollständig. So lässt Apple oft bestimmte Apps aus, die für die Tests der Zulieferer nicht notwendig sind.

In Bezug auf mögliche Leaks ist die frühe Verteilung von iOS 18 ein Risiko für Apple. Aus diesem Grund wählt das Unternehmen sorgfältig aus, welche Zulieferer Zugang zu der „VendorUI“ Versionen erhalten. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen sind in der Vergangenheit bereits Details durchgesickert, die Einblicke in neue Funktionen und Verbesserungen gewährten. Und somit würde es uns nicht überraschen, wenn bald die nächsten größeren Leaks zu iOS 18 die Runde machen.

Verschiedene Vorabversionen

Die Entwicklung von iOS umfasst verschiedene Versionen, die jeweils unterschiedliche Zwecke verfolgen. Neben „VendorUI“ gibt es einen „LLDiags“-Build für diagnostische Tests, „NonUI“ für die Hardware-Entwicklung und Kalibrierung, „InternalUI“ für die interne Entwicklung bei Apple und schließlich die „Release“-Version, die an alle Nutzer ausgeliefert wird. Jede dieser Versionen spielt eine entscheidende Rolle im Entwicklungsprozess und ermöglicht es Apple, ein hochwertiges und zuverlässiges Betriebssystem zu liefern.

iOS 18 verspricht, ein wichtiger Schritt in der Evolution des Betriebssystems zu werden, mit einem besonderen Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz. Apple will angeblich neue KI-Tools in seine Produktivitäts-Apps, Services und Suchfunktionen einbauen. In den kommenden Wochen und je näher wir uns auf die WWDC zubewegen, dürften immer mehr Details hierzu bekannt werden. Die offizielle Ankündigung und Vorstellung von iOS 18 wird für die WWDC im Juni erwartet, mit einer Veröffentlichung im Herbst, vermutlich zusammen mit dem iPhone 16.

