Beats hat soeben die Beats Solo 4 offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um die nächste Generation der beliebtesten Kopfhörer von Beats. Die neuen Beats Solo 4 können ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden. Die Auslieferung beginnt ab dem 02. Mai 2024.

Beats Solo 4

Beats nutzt den heutigen tag nicht nur, um die Beats Solo Buds anzukündigen, auch die Beats Solo 4 sind neu im Portfolio des Herstellers. Nachdem in den letzten Wochen bereits Gerüchte aufkeimten, dass Beats in Kürze neue Modelle präsentieren wird, ist dies am heutigen Tag der Fall.

In der Tat waren die Beats Solo 3 schon ein wenig in die Jahre gekommen. Umso erfreulicher ist es, dass der Hersteller nun den Nachfolger angekündigt und punktuell verbessert hat.

Die Beats Solo 4 sind mit Blick auf Komfort und sicheren Sitz entwickelt worden und verfügen über ein ultraleichtes Design, das einen mit nur 217 Gramm fast vergessen lässt, dass man sie trägt. UltraPlush Ohrpolster bieten außergewöhnliche Haltbarkeit. Der Flex-Grip-Bügel, individuell anpassbare Metallschieber und ergonomisch abgewinkelte Ohrmuscheln sorgen dafür, dass die Solo 4 bequem sitzen und an Ort und Stelle bleiben, um eine optimale Klangübertragung an die Ohren zu gewährleisten.

Der Hersteller setzt auf speziell entwickelte 40-mm-Schallwandler, die elektronische Artefakte , Latenz und Verzerrung für außergewöhnliche Klarheit und Bandbreite minimieren. Die Solo 4 verfügen ab sofort über Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking und lassen Nutzer in ihre Musik, Filme und Spiele eintauchen – für ein echt interaktives Surround-Sound Erlebnis.

Die Beats Solo 4 setzen auf USB-C Audio für verlustfreies Audio und gleichzeitiges Laden sowie den 3,5-mm-Analogeingang für hochauflösende, batterielose und kabelgebundene Wiedergabe. Die Akkufzeit wird mit bis zu 50 Stunden angegeben. Muss es mal schnell gehen, so sorgen zehn Minuten Ladezeit für bis zu fünf Stunden Akkulaufzeit.

Zusammenfassung: Die Beats Solo 4 bieten verbesserten, kraftvollen Sound, personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking, UltraPlush Ohrpolster, bis zu 50 Stunden Batterielaufzeit und verlustfreies Audio über USB-C.

Preis & Verfügbarkeit

Die Beats Solo 4 können ab sofort für 229,95 Euro über die Apple Webseite in den drei Farben Mattschwarz, Schieferblau und Wolkenrosa bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 02. Mai 2024.

