Ming Chi Kuo hat sich bereits in der jüngeren Vergangenheit zu einem internationalen Verkaufsstart von Apple Vision Pro geäußert. Nun hat sich der Analyst ein weiteres Mal zur Vision Pro zu Wort gemeldet und verschiedene Themenbereich rund um das Headset „abgearbeitet“.

Wann feiert Vision Pro den internationalen Verkaufsstart?

Ming Chi Kuo hat in den letzten Jahren mehrfach seine sehr guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachgewiesen. Auch wenn er nicht immer voll ins Schwarze getroffen hat, lag er mit seinen Vorhersagen oftmals nah an der Wahrheit. Zuletzt behauptete der Analyst, dass der internationale Verkaufsstart von Apple Vision Pro spätestens im Mai stattfinden wird.

Diese Aussage bekräftigt er nun noch einmal, indem er in einem Beitrag auf Medium behauptet, dass er nach wie vor davon ausgeht, dass Vision Pro vor der WWDC (diese findet für gewöhnlich Anfang Juni statt) in weiteren Ländern erhältlich sein wird.

Seit dem 19. Januar 2024 lässt sich das Apple Headset in den USA bestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feierte der räumliche Computer am 02. Februar 2024. Zum Verkaufsstart schnellten die Lieferzeiten auf mehrere Wochen auf Anfang März hoch. So langsam aber sicher normalisiert sich das Ganze. Der anfängliche Schwung in den USA hat nachgelassen und die Lieferzeiten betragen aktuell 3 bis 5 Tage. Die Tatsache, dass Apple die Nachfrage in den USA mittlerweile sofort stillen kann, ist zumindest ein weiteres Indiz dafür, dass der internationale Verkaufsstart schon bald starten könnte.

Alles in allem lag die Nachfrage in den USA laut Kuo über den Erwartungen von Apple. So plante der Hersteller aus Cupertino zunächst mit 150.000 bis 200.000 Einheiten für dieses Jahr. Mittlerweile hat Apple die eigenen Erwartungen auf 200.000 bis 250.000 nach oben korrigiert. Gleichzeitig haben Zulieferer ihre Produktion noch weiter erhöht.

Wann erscheinen neue Modelle?

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple zukünftig eine abgespeckte Variante von Vision Pro mit (weniger Kameras, kein EyeSight etc.) sowie Vision Pro 2 auf den Markt bringen wird. Allerdings sollen sich diese beiden Projekte maximal in Kinderschuhen befinden. Aktuell sammelt Apple Rückmeldungen von Nutzern, um dieses in die Entwicklung zukünftiger Produkte einfließen zu lassen. Mit Vision Pro 2 ist frühestens 2027 zu rechnen, so Kuo.

