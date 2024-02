Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass „The Bloody Hundredth“ am 15. März 2024 auf dem Apple Video Streaming Dienst starten wird. Bei der Doku handelt es sich um eine Hommage an die echten Helden der weltweit erfolgreichen Serie „Masters of the Air“. Erzählt wird „The Bloody Hundredth“ von niemand geringerem als Tom Hanks.

Apple TV+: neue Doku „The Bloody Hundredth“ startet am 15. März 2024

Mit „Masters of the Air“ debütierte vor wenigen Wochen eine neue Original-Serie auf Apple TV+. Ein Blick auf die Charts zeigt, dass „Masters of the Air“ die derzeit beliebteste Serie auf Apple TV+ ist. Nun hat Apple noch eine begleitende Doku im Gepäck. Die Rede ist von „The Bloody Hundredth“.

Bei „The Bloody Hundredth“ handelt es sich um eine neue Dokumentation zu Ehren der echten Helden der 100th Bomb Group. Produziert von Playtone-Amblin und gesprochen von Tom Hanks, wird „The Bloody Hundredth“ am Freitag, dem 15. März 2024, weltweit auf Apple TV+ Premiere haben. Damit steht die neue Doku pünktlich zum Staffelfinale von „Masters of the Air“-Serie, bereit.

Unter der Regie von Mark Herzog und dem langjährigen Spielberg-Mitarbeiter Laurent Bouzereau beleuchtet der einstündige Dokumentarfilm die wahren Geschichten mehrerer Charaktere und realer Flieger aus „Masters of the Air“, darunter John Egan (gespielt von Callum Turner) und Gale Cleven (gespielt von Austin Butler), Harry Crosby (gespielt von Anthony Boyle), Robert „Rosie“ Rosenthal (gespielt von Nate Mann), Frank Murphy (gespielt von Jonas Moore), Alexander Jefferson (gespielt von Branden Cook), Richard Macon (gespielt von Josiah Cross) sowie den Veteranen John „Lucky“ Luckadoo, Robert Wolf und vielen anderen.

Vom Schock von Pearl Harbor bis zur Freude am VE Day ist „The Bloody Hundredth“ eine Aufzeichnung dessen, was eine Gruppe junger Amerikaner ertragen und erreichen musste, als ihr Land und die Welt sie am meisten brauchten.

Begleitend zur Ankündigung der neuen Doku hat Apple auch den offiziellen Trailer veröffentlicht.

