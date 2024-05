Am heutigen Abend findet das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund statt. Prime Video übertragt die Partie, so dass Prime-Abonnenten (hier könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen) das Spiel ohne Zusatzkosten live verfolgen können. Wer zieht ins Finale der Champions League ein?

PSG – Borussia Dortmund live bei Prime Video

In diesem Jahr läuft es für die deutschen Mannschaften in der Champions League besonders erfolgreich. Mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund stehen gleich zwei Mannschaften im Halbfinale und haben die Chance, sich für das Finale in Wembley zu qualifizieren.

Am heutigen Abend steht zunächst einmal die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem BVB 09 auf dem Plan. Aus deutscher Sicht erfreulich, haben die Dortmunder das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Heute Abend gilt es den Vorsprung zu verteidigen und ins Finale einzuziehen. Allerdings dürfte dies kein Selbstläufer werden. Die französischen werden alles daran setzen, sich gegen die Dortmunder durchzusetzen.

Das Halbfinal-Rückspiel beginnt um 21:00 Uhr. Prime Video beginnt um 20:00 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Übertragung könnt ihr im Web sowie auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen. Das Spiel wird live und exklusiv bei Prime Video übertragen. Kein Prime-Kunde? Kein Problem. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen.

-> Hier geht es zur kostenlosen Prime Test-Mitgliedschaft

