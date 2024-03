Anfang Februar feierte Apple Vision Pro ihren Verkaufsstart in den USA. Den internationalen Start hat der Hersteller aus Cupertino bis dato noch nicht bekannt gegeben. Nun gibt es allerdings Hinweise darauf, dass das Apple Headset demnächst in Deutschland und weiteren Ländern in den Handel gelangen wird.

Apple Vision Pro: visionOS-Code deutet auf zeitnahen Start in Deutschland

Apple hat mit Vision Pro ein spannendes Produkt auf den Markt gebracht. Allerdings muss man festhalten, dass sich der räumliche Computer noch in den Kinderschuhen befindet und noch reichlich Luft nach oben vorhanden ist. Genau wie beim iPhone, iPad oder der Apple Watch wird es ein paar Generationen dauern, bis Apple Vision Pro deutlich ausgereifter ist und in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert bietet.

Bereits bei der Ankündigung von Vision Pro sprach Apple davon, dass das Headset im Laufe dieses Jahres in weiteren Ländern erhältlich sein wird. Die Kollegen von Macrumors sind in visionOS und somit dem Betriebssystem von Vision Pro auf Code gestoßen, der daraufhin deutet, in welchen Ländern das Headset als nächstes starten wird.

Aktuell unterstützt die virtuelle Tastatur nur US-Englisch, allerdings finden sich im Code Vorbereitungen für folgende Sprachen:

Deutsch (Deutschland)

Kantonesisch, traditionell

Vereinfachtes Chinesisch

Englisch (Australien)

Englisch (Kanada)

Englisch (Japan)

Englisch (Singapur)

Englisch UK)

Französisch (Kanada)

Französisch Frankreich)

Japanisch

Koreanisch

Demnach unterstützt die virtuelle Tastatur in visionOS zukünftig 12 neue Sprachen. Dies ist zwar kein Beweis dafür, dass Vision Pro in allen Regionen gleichzeitig den Verkaufsstart feiert. Allerdings dürften die genannten Länder und Regionen als nächstes an der Reihe sein.

Zuletzt hieß es, dass Apple Vision Pro vor der WWDC im Juni ihren internationalen Verkaufsstart feiert.

