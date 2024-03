Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst sein Comedy-Angebot mit einer neuen, 10-teiligen Comedy Serie mit Owen Wilson ausbauen wird.

Apple TV+ kündigt neue Comedy-Serie mit Owen Wilson an

In den letzten Jahren hat Apple sein Angebot an erfolgreicher Comedy-Serien stetig erweitert. Wir denken in erster Linie an die mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Serie „Ted Lasso“ sowie das für den Emmy Award nominierte „Shrinking“, die gefeierten Serien „Platonic“ und „Reich!“ sowie das mit Spannung erwartete „Palm Royale“.

Zukünftig gesellt sich eine weitere (noch nicht näher benannte) Comedy-Serie mit Owen Wilson (“Loki,” “The Royal Tenenbaums,” “Midnight in Paris”) in der Hauptrolle hinzu. Gleichzeitig agiert Wilson als ausführender Produzent, während die Serie von Jason Keller (“Ford v Ferrari”) entwickelt, geschrieben und ausführend produziert wird.

Worum geht es? Die Komödie handelt von Pryce Cahill, einem ehemaligen Profigolfer, dessen Karriere vor 20 Jahren vorzeitig scheiterte. Nachdem er von seinem Job in einem Sportartikelgeschäft in Indiana entlassen wird und seine Frau ihn verlässt, setzt Pryce ganz auf ein in Schwierigkeiten geratenes 17-jähriges Golfphänomen.

Die aus den Apple Studios stammende Serie wird von Jonathan Dayton und Valerie Faris („Fleishman is in Trouble“, „Little Miss Sunshine“, „Battle of the Sexes“) inszeniert. Als ausführender Produzent fungieren Ben Silverman von Propagate Content („The Office“), Howard T. Owens und Rodney Ferrell, Guymon Casady von Entertainment 360 („Ripley“ und „The Fall Guy“), Lee Eisenberg von Piece of Work und Natalie Sandy, Chris Moynihan, Keller und Wilson.

