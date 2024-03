Apple TV+ hat heute den ersten Trailer für „Franklin“ veröffentlicht, eine neue achtteilige Serie mit Michael Douglas als Benjamin Franklin. Basierend auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch von Stacy Schiff beleuchtet die Serie Franklins zentrale Rolle in der Amerikanischen Revolution anhand seiner Mission in Frankreich. Mit einer Starbesetzung und einem hochgelobten Produktionsteam verspricht „Franklin“ einen intensiven Einblick in die wichtigsten diplomatischen Unternehmungen eines der Gründerväter Amerikas.

Ein Einblick in Benjamin Franklins diplomatisches Talent

„Franklin“ mit Michael Douglas in der Hauptrolle zeigt Benjamin Franklins historische Reise nach Frankreich im Dezember 1776. Zu dieser Zeit war Franklin weltweit für seine wissenschaftlichen Leistungen bekannt. Seine diplomatischen Fähigkeiten wurden jedoch auf eine harte Probe gestellt, als er versuchte, die französische Unterstützung für die amerikanische Unabhängigkeit zu gewinnen.

Ohne jegliche formale diplomatische Ausbildung gelang es Franklin im Alter von 70 Jahren, Frankreich davon zu überzeugen, die entstehende amerikanische Demokratie zu unterstützen. Diese Mission war entscheidend für den Abschluss der französisch-amerikanischen Allianz von 1778 und die anschließende Sicherung des Friedens mit Großbritannien im Jahr 1783. Historiker und Diplomaten betrachten Franklins Bemühungen in Frankreich als einen entscheidenden Moment in der amerikanischen Geschichte, der für den Erfolg der Amerikanischen Revolution entscheidend war.

Die Serie erforscht mit Michael Douglas in der Hauptrolle nicht nur Franklins diplomatische Erfolge, sondern wartet auch mit einigen talentierten Nebenrollen auf. Zu den namhaften Schauspielern gehören unter anderem Noah Jupe als Temple Franklin, Thibault de Montalembert als Comte de Vergennes und Daniel Mays als Edward Bancroft. Das Produktionsteam hinter „Franklin“ besteht aus renommierten Persönlichkeiten wie Kirk Ellis, Howard Korder und Tim Van Patten, die eine hochwertige Darstellung der historischen Ereignisse versprechen.

Die weltweite Premiere von „Franklin“ auf Apple TV+ ist für den 12. April 2024 geplant, mit den ersten drei Episoden, gefolgt von wöchentlichen Veröffentlichungen. Der Trailer bietet einen Vorgeschmack auf die Serie und zeigt Michael Douglas’ Darstellung des komplexen Charakters Benjamin Franklins und seine diplomatische Mission, die den Verlauf der amerikanischen Geschichte prägte.

