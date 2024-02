In den letzten Wochen haben wir euch gleich doppelt auf den heutigen 05. Februar 2024 aufmerksam gemacht. Ab sofort platziert Amazon Werbung in Prime Video (für 2,99 Euro pro Monat könnt ihr euch freikaufen) und darüberhinaus startet am heutigen Tag die Apple Swift Student Challenge 2024.

Apple Swift Student Challenge 2024 ist gestartet

Bereits Ende letzten Jahres kündigte Apple eine neue Swift Student Challenge für Februar 2024 an. Vor wenigen Tagen wurde konkretisierte Apple den Starttermin und ab sofort akzeptiert Apple Einreichungen für die Apple Swift Student Challenge 2024.

Begleitend dazu schreibt der Hersteller aus Cupertino

Jedes Jahr zielt die Swift Student Challenge darauf ab, Schüler dazu zu inspirieren, fantastische Apps zu schaffen, die das Leben in ihren Gemeinden – und darüber hinaus – verbessern können. Habt ihr eine App-Idee, die euch am Herzen liegt? Jetzt ist eure Chance, dies zu verwirklichen. Erstellt einen App-Playground und reicht ihn bis zum 25. Februar ein. Alle Gewinner erhalten eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft im Apple Developer Program und andere exklusive Auszeichnungen. Und zum ersten Mal vergeben wir einer ausgewählten Gruppe herausragender Gewinner eine Reise in den Apple Park für ein unglaubliches persönliches Erlebnis.

