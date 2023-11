Jahr für Jahr veranstaltet Apple die sogenannte Swift Student Challenge. Auch im nächsten Jahr wird es wieder soweit sein und im Februar 2024 startet die Herausforderung mit der neuen Kategorie „Distinguished Winners“.

Swift Student Challenge 2024

In den vergangenen Jahren hat die Swift Student Challenge tausenden von Schülern und Studierenden die Möglichkeit gegeben, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und praktische Fähigkeiten zu erlernen, die sie für ihre berufliche Laufbahn und im späteren Leben brauchen können. Die nächste Challenge steht nun – mehr oder weniger – in den Startlöchern. Los geht es im Februar 2024 mit der neuen Kategorie „Distinguished Winners“. In dieser werden 50 „Distinguished Winners“ für herausragende Einreichungen ausgezeichnet werden.

„Bei Apple sind wir der Überzeugung, dass jede:r lernen kann, wie man programmiert und Apps entwickelt und wir sind stolz darauf, angehende studentische Entwickler:innen jedes Jahr mit der Swift Student Challenge zu unterstützen und anzuerkennen“, sagt Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Education & Enterprise Marketing bei Apple. „Wir wissen, dass Schüler:innen und Studierende sehr daran interessiert sind, Programmierkenntnisse zu erwerben, um Herausforderungen zu lösen, die ihnen am Herzen liegen — sei es beispielsweise die Entwicklung einer App, um Gleichaltrigen dabei zu helfen, Ressourcen für die psychische Gesundheit zu finden oder eine App zur Förderung von Aktivitäten zur Nachhaltigkeit auf dem Campus. Für viele ist es wichtig, den richtigen Einstieg zu finden. Apple veröffentlicht neue Programmierressourcen für Schüler:innen und Lehrkräfte, arbeitet mit Community-Partnern an speziellen Swift Programmen und gibt frühzeitig den Zeitplan für die Swift Student Challenge 2024 bekannt. Wir können es kaum erwarten, die App Playgrounds zu sehen, die Schüler:innen und Studierende im nächsten Jahr einreichen.“

Neue „Jeder kann programmieren“-Projekte

Darüberhinaus hat Apple neue „Jeder kann programmieren“-Projekte angekündigt, die Lehrkräften Schritt-für-Schritt-Ressourcen bieten, Schülern auf ihrem Weg Programmieren und das Entwickeln von Apps zu lernen, anzuleiten und wichtige Fähigkeiten zu entwickeln, während sie Apps entwickeln, die für sie wichtige Probleme lösen.

Vier neue Projekte sind ab heute verfügbar:

Design a Simple App: Schüler können einen App Prototyp in Keynote erstellen, um die Grundlagen des App Designs zu erlernen, schnelle Prototypenentwicklung zu üben und Feedback einzuholen, wobei sie die gleichen Schritte wie professionelle Entwicklerbefolgen.

Build with Stacks and Shapes: Schüler können die ersten Schritte zum Entwickeln einer App in Swift Playgrounds unternehmen und ein Selbstporträt oder ein Kunstwerk mit SwiftUI programmieren, um die Grundlagen der Gestaltung von Benutzeroberflächen zu erlernen.

Build Custom Shapes: Schüler können eine App-Schnittstelle auf das nächste Level bringen. Sie können eine spezielle Form entwerfen; lernen, wie man die Koordinaten grafisch darstellt oder ihre individuelle Form mit SwiftUI und der „Über mich“-Beispiel-App in Swift Playgrounds programmieren.

Design an App Icon: Schüler können die Prinzipien des App Designs erlernen und anwenden, um ein einzigartiges und einprägsames App Icon zu erstellen, das eine Idee vermittelt; sie können sich in der schnellen Prototypenentwicklung üben, Feedback einholen und das Icon in Swift Playgrounds hochladen, damit es Teil einer App wird.

So funktioniert es

Schüler und Studierende können ihre App Playgrounds für die Swift Student Challenge während eines dreiwöchigen Zeitfensters im Februar 2024 einreichen. Man kann sich unter developer.apple.com anmelden, um benachrichtigt zu werden, sobald der Wettbewerb startet. Aus den insgesamt 350 Gewinner werden im nächsten Sommer 50 Preisträger zum Apple Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, eingeladen. Dort werden sie die Gelegenheit haben, sich untereinander und mit dem Apple Team auszutauschen. Alle Gewinner erhalten eine einjährige Mitgliedschaft im Apple Developer Program, die es ihnen ermöglicht, Apps für den App Store einzureichen und Unterstützung von Apple zu erhalten.