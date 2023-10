In einer aktuellen Studie von Ookla übertraf das iPhone 15 Pro Max sein Vorgängermodell, das iPhone 14 Pro Max, mit fast doppelt so hohen Downloadgeschwindigkeiten. Dieser Leistungssprung bringt das iPhone 15 Pro Max an die Spitze der Liste, wenn es um die Download-Leistung im US-Mobilfunkbereich geht.

Verbesserung der Download-Geschwindigkeit

Im vergangenen Jahr hatte das iPhone 14 Pro Max bereits eine gute Leistung bei den durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeiten bei Mobilfunkverbindungen abgeliefert. Die Daten des neuesten Ookla-Mobilfunkleistungsberichts zeigen nun eine bemerkenswerte Entwicklung.

Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete das iPhone 14 Pro Max eine Download-Geschwindigkeit von 127,83 Mbit/s. Das Samsung Galaxy S23 Ultra übernahm mit 161,86 Mbit/s die Spitzenposition. Doch mit dem iPhone 15 Pro Max hat sich jetzt das Blatt gewendet. Das Gerät erreichte im aktuellen Test eine durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von 251,37 Mbit/s – etwa 96,6 % schneller als das iPhone 14 Pro Max. Damit war es sogar rund 10 % schneller als das iPhone 15 Pro.

Es ist schwer zu sagen, wie viel von der Leistungsverbesserung beim iPhone 15 Pro Max auf das Gerät bzw. die Hardware selbst zurückzuführen ist und wie viel auf Verbesserungen im Netzwerk sowie auf den Early-Adopter-Effekt (diejenigen, die eher das neueste High-End-iPhone kaufen, haben auch eher eine bessere Mobilfunkverbindung). So lag beispielsweise letztes Jahr, direkt nach der Markteinführung des iPhone 14 Pro Max, die höchste von Ookla gemessene durchschnittliche Download-Geschwindigkeit bei 147 Mbit/s. Dieser Wert sank mit der zunehmenden Verbreitung des iPhone 14 Pro Max und pendelte sich im zweiten Quartal dieses Jahres bei 127 Mbit/s ein.

Dennoch ist der Leistungssprung signifikant, womit die Hardware ins Gewicht fällt. Interessanterweise wird das Qualcomm X70-Modem, das das 15 Pro und Pro Max (sowie das 15 und 15 Plus) verwenden, allgemein damit beworben, dass es bis zu 24 % schnellere 5G-Geschwindigkeiten bietet, aber es scheint ein viel größerer Zuwachs möglich zu sein.

Interessant ist auch, dass das iPhone 15 und 15 Plus nicht in den Top 5 der Ookla-Liste für die höchsten Download-Geschwindigkeiten stehen, obwohl sie das gleiche Qualcomm X70-Modem wie das 15 Pro (Max) verwenden. Somit könnte es auch etwas mit der Integration des Modems mit dem A16 Bionic vs. A17 Pro Chipsatz und/oder anderen Faktoren zu tun haben, die diesen Unterschied verursachen.