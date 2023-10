Vodafone hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass das Unternehmen seine CallYa Prepaid-Tarife aufwertet und sowohl Neu- als auch Bestandskunden mehr Datenvolumen zum gleichen Preis erhalten.

Vodafone wertet seine CallYa-Tarife auf

Ab sofort erhalten viele CallYa-Tarfife von Vodafone mehr Datenvolumen – ohne Aufpreis. Alle Tarife sind auch in Verbindung mit einer eSIM erhältlich und bieten einen Zugang ins schnelle 5G-Netz von Vodafone.

Blicken wir etwas näher auf die Veränderungen. Den Anfang macht der Tarif CallYa Start. Bei diesem bleibt es zukünftig bei 1GB Datenvolumen. Allerdings erhaltet ihr ab sofort 100 Minuten oder SMS statt wie bisher 50 Minuten oder SMS.

Bei der CallYa Allnet Flat S erhaltet ihr für monatlich 9,99 Euro ab sofort 6GB statt 4GB fürs mobile Surfen. CallYa Allnet Flat M (monatlich 14,99 Euro) bietet euch ab sofort 10GB statt bislang 8GB. Das Datenvolumen des CallYa Allnet Flat L (monatlich 19,99 Euro) erhöht sich ebenfalls um zwei Gigabyte auf nunmehr 18GB.

Der Einsteiger-Tarif CallYa Classic (Pay as you Go) bleibt unverändert bestehen. Ebenso der Online-Tarif „CallYa Digital“ mit 20GB (monatlich 20 Euro) und der Tarif „CallYa Black“ für Extrem-Surfer mit unlimitiertem Datenvolumen für 79,99 Euro. Auch der „CallYa Jahrestarif“ mit 50 Gigabyte Datenvolumen für ein ganzes Jahr (einmalig 99,99 Euro) behält die bisherigen Konditionen.

GigaKombi

Kunden, die bereits ein Festnetz- oder TV-Produkt von Vodafone nutzen, erhalten in allen CallYa-Tarifen ein zusätzliches Datenvolumen von 1GB pro Monat obendrauf. Im Tarif „CallYa Allnet Flat S“ stehen dann beispielsweise 7GB statt 6GB zur Verfügung.

-> Hier geht es zu den Vodafone CallYa-Tarifen