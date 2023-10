Soundcore – ein Tochterunternehmen von Anker – hat heute mit dem Soundcore Motion 300 einen neuen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher angekündigt. Dieser kann ab sofort zum Einführungspreis vorbestellt werden.

Soundcore Motion 300 ist da

Möchtet ihr die letzten Sonnenstrahlen draußen im sonnigen Herbst genießen und gleichzeitig nicht auf kabellosen Hi-Res-Sound verzichten, dann ist Soundcore Motion 300 genau das richtige für euch. Natürlich fungiert der Lautsprecher auch in der kommenden kalten Jahreszeit als der perfekte mobile Partner, egal ob beim Camping-Lagerfeuer, im Garten oder in der verschneiten Skihütte.

Mit der hauseigenen SmartTune-Technologie, 30 Watt Stereo-Klang und einem IPX7-Wasserschutz ist der soundcore Motion 300 besonders geeignet für den Garten oder beim Campen und Wandern. Vor allem dank eines abnehmbaren Gurts, der auch zur Befestigung dient. Der Lautsprecher ist in drei verschiedenen, stylishen Farben erhältlich: Mirage Black, Frost Blue und Fern Green. Ein stilvolles Farbspritzer-Motiv rundet den Look ab. Optisch setzt er so die mit dem soundcore Motion X600 eingeführte Designsprache fort.

Dank der neuen SmartTune-Technologie erkennt der Motion 300 Veränderungen in der Ausrichtung des Lautsprechers und der Klang passt sich automatisch an. So ist der beste Sound immer garantiert, egal ob der Speaker mit der Schlaufe in der Umgebung festgemacht wird, am Rucksack hängt, auf dem Tisch liegt oder steht – er ist jederzeit immersiv auf die HörerInnen ausgerichtet.

Ein Knopfdruck erzeugt beeindruckenden Bass, die fortschrittliche BassUp-Technologie bietet dabei mit speziellen Audiotreibern unschlagbare Intensität und Energie. Darüber hinaus können NutzerInnen zwei Motion 300 Lautsprecher koppeln, um das Stereo-Sound-Erlebnis komplett zu machen.

Der soundcore Motion 300 ist ab dem 1. November für 89,99 Euro erhältlich. Zum Vorbesteller-Start gibt es ab sofort bis zum 31. Oktober für einen Euro einen 15-Euro-Gutschein auf der soundcore Website, somit zahlt ihr nur 74,99 Euro.